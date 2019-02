Le gouvernement Legault ouvert à changer la date des élections municipales

« Nous sommes ouverts à examiner la possibilité de revoir la date des élections municipales afin qu’elles aient lieu au printemps », a indiqué à Radio-Canada le cabinet de la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest.

Cette dernière répond ainsi favorablement à une demande conjointe de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) qui ont fait valider cette idée auprès de leurs membres l’an passé.

Les instances de l’UMQ avaient entériné cette position au cours de son congrès en mai 2018. Les adhérents de la FMQ ont quant à eux voté, en majorité, en faveur de cette proposition en septembre.

Des élections en mai 2022?

Si le gouvernement va bien de l’avant, les prochaines élections municipales, prévues actuellement pour l’automne 2021, pourraient être reportées d’environ 6 mois.

« On souhaite les organiser le premier week-end de mai », explique Alexandre Cusson, président de l’UMQ, qui reste néanmoins prudent sur l’année de mise en application de ce changement.

Rien n’est cependant exclu pour une modification de ce calendrier pour l’élection suivante et des discussions vont se tenir en ce sens.

« Va-t-on étirer le mandat actuel des élus à 4 ans et demi ou attendre le prochain scrutin, en informant au préalable la population que leurs élus ne siégeront que 3 ans et demi? On va regarder les pour et les contre. On doit trouver une solution qui va rallier les gens », détaille l’actuel maire de Drummondville.

« Avant de prendre cette décision, il est nécessaire d’analyser tous les scénarios. C’est une analyse qui est actuellement en cours au sein de notre ministère », confirme Mathieu Noël, attaché de presse de la ministre Laforest.

La ministre Laforest est ouverte à l'idée de répondre favorablement à cette demande de l'UMQ et de la FMQ. Photo : Radio-Canada

Pour mieux préparer le budget, disent les municipalités

Pour quelles raisons faudrait-il changer la date du scrutin? « La tenue des élections à l’automne entraîne des problématiques en termes d’échéanciers », reconnaît le ministère des Affaires municipales, en citant notamment l’adoption du premier budget d’une administration fraîchement élue.

Présenté quelques semaines seulement après ce scrutin, ce budget peut s’avérer complexe à mettre en œuvre, précise-t-on du côté de la Ville de Montréal.

« L’élection en novembre laisse très peu de marge de manœuvre pour représenter, dans ce budget, les orientations de l’administration. La complexité est énorme », assure Youssef Amane, directeur des communications du cabinet de Valérie Plante.

« Avoir plus de temps pour préparer ce budget permet de se mettre au travail tout de suite, reprend le porte-parole de la mairesse Plante. Ça donne plus de temps pour chercher l’adhésion des fonctionnaires, les consulter et leur expliquer la direction dans laquelle on souhaite aller. C’est vrai pour nous, mais c’est vrai pour chaque municipalité qui doit vivre avec cette réalité. Tout le monde est dans le même bateau. »

« Les nouveaux élus aimeraient avoir plus de temps en débutant leur mandat pour regarder et préparer leurs dossiers », confirme Mathieu Le Blanc, conseiller à la FMQ.

Changer cette date permettrait de mieux préparer les budgets, assure le président de l’UMQ, Alexandre Cusson. Photo : Radio-Canada

Éviter d’avoir plusieurs élections la même année

Un autre argument est avancé par l’UMQ : la tenue, désormais, des élections provinciales et fédérales à date fixe. Celles-ci sont prévues en octobre, au terme d’un mandat de 4 ans.

Selon les termes actuels, une élection, quel que soit le palier de gouvernement, a donc lieu, à l’automne, au cours de trois années sur quatre.

« S’il y a un jour un gouvernement minoritaire, il y a un risque d’avoir de nouvelles élections anticipées. Ça pourrait changer ce rythme. On ne veut pas que les élections municipales soient impactées et qu’il y ait deux élections la même année dans un délai rapproché », assure Alexandre Cusson.