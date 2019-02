L'Apollo heurte le quai de Godbout, la coque est déchirée

Tous les passagers ont pu quitter le navire sans problème malgré l'accident.

Les traversées sont annulées jusqu'à nouvel ordre.

Selon le porte-parole de la STQSociété des traversiers du Québec , Alexandre Lavoie, le service pourrait être interrompu pendant plusieurs jours.

Il n'est pas question qu'on reprenne la mer aujourd'hui, ça, c'est sûr et certain. Alexandre Lavoie, porte-parole de la STQ

Une fois qu'une analyse plus approfondie des dégâts et des réparations qui sont à effectuer va être réalisée, on va être en mesure de dire à nos clients quand on va reprendre le service , affirme M. Lavoie.

Michael Labrie-Bacon, qui était à bord du traversier lors de la collision, explique qu'il a senti l'impact lorsque l'Apollo a heurté le quai.

Ç'a fait un peu l'effet comme si on était entré dans de la glace. Ç'a freiné sec, mais ce n'était pas un impact fort. Michael Labrie-Bacon

On ignore pour l'instant ce qui a causé l'accident. Une enquête est en cours.