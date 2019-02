Nouvelle comparution pour des élèves de l'école St. Michael's de Toronto

Un interdit de publication nous empêche toujours de révéler ce qui s'est dit durant l'audience, mais le transfert des preuves se poursuit entre la procureure et la défense, si bien que les sept élèves devront retourner en cour au début avril.

Les adolescents, dont on ne peut révéler l'identité, sont accusés d'agressions sexuelles contre deux jeunes présumées victimes dans leur établissement secondaire pour garçons. Selon la police, les multiples agressions se seraient produites l'automne dernier lors de trois initiations séparées.

L'un des sept adolescents était physiquement dans la salle d'audience avec son père et l'avocat qui le représente. Tous les avocats de la défense étaient cette fois-ci présents.

L'un des sept accusés devra par ailleurs revenir au tribunal plus tôt que les autres à la mi-mars pour une séance à huis clos avec un juge et non un juge de paix. Il ne sera pas obligé de s'y présenter, seule la présence de son avocat sera requise. L'audience portera sur l'une des pièces à conviction que la Couronne a retenues contre le jeune homme.

L'avocate de l'un des sept accusés, Rachel Lichtman, s'adresse à la presse après l'audience, lundi matin. Photo : Radio-Canada / Paul Smith

L'avocate de l'un des accusés, Rachel Lichtman, a expliqué à l'extérieur du tribunal que toutes les informations qui avaient été assujetties à chaque accusation ne forment maintenant plus qu'un seul tout au niveau de tous ces documents judiciaires. Elle explique qu'il s'agit d'une procédure normale qui vise à organiser les informations et à les conserver dans le même dossier.

La procureure a demandé, elle, à ce que chaque avocat de la défense réserve maintenant une date spécifique pour l'audience préparatoire au procès de son client respectif. La prochaine audience devrait notamment porter sur la planification de ces rencontres.

Me Lichtman a affirmé qu'il était encore beaucoup trop tôt pour envisager un plaidoyer de culpabilité pour son client. Elle a en outre refusé de parler de l'état de santé du jeune homme ou de son moral et de sa situation familiale.

Un procès est prévu au plus tôt dans six mois relativement à cette affaire, au plus tard dans un an, dans l'éventualité où la Couronne ne retirerait aucune des accusations ou dans l'éventualité où personne ne plaiderait coupable.