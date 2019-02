Accident des Broncos : le coroner recommande des mesures pour mieux identifier les victimes de catastrophes

Dans son rapport publié lundi, le coroner recommande notamment à la province des mesures pour améliorer l'identification des victimes d'une tragédie, rendre obligatoires les ceintures de sécurité dans les autocars et aussi améliorer les dispositifs de signalisation routière à l'intersection où s'est produit l'accident.

Dans les jours qui ont suivi l’accident, le coroner avait admis avoir fait une erreur d’identification d’une personne morte dans la tragédie.

Le rapport du coroner recommande la création en son sein d’une équipe responsable de la gestion des cas concernant de nombreuses victimes, ainsi qu'une révision de la réglementation et des procédures pour l’identification des morts.

Une recommandation similaire a également été adressée à l’Autorité de la santé de la Saskatchewan pour l’amélioration des procédures d’identification des blessés lors d’une catastrophe.

Modification de la signalisation à l'intersection meurtrière

La tragédie, qui a provoqué la mort de 16 personnes le 6 avril 2018, a été provoquée par la collision du bus de l’équipe de hockey junior avec un camion semi-remorque à l’intersection des routes 35 et 335, près de Tisdale, en Saskatchewan.

Le rapport recommande que le ministère de la Voirie et de l'Infrastructure de la province revoie sa réglementation entourant les dispositifs de signalisation routière qui sont installés avant l’intersection où a eu lieu l’accident et à celle-ci. Le rapport désigne notamment les lignes d’arrêt, les panneaux d'indication pour les limites de vitesse et la densité du trafic.

En décembre, un rapport d’une firme de génie-conseil indépendante avait également recommandé au gouvernement d’apporter des modifications à cette intersection et de revoir la signalisation.

Le coroner demande aussi une révision des procédures des patrouilles routières de la police pour assurer un respect plus strict des normes et des réglementations concernant les chauffeurs de véhicules commerciaux.

Des ceintures de sécurité dans des autocars

Le coroner ajoute sa voix à celle des personnes qui réclament depuis l’accident que Transports Canada rende obligatoires les ceintures de sécurité dans les autocars de transport public qui circulent sur les autoroutes.

Le rapport estime que les règles nationales de sécurité routière devraient être améliorées en ce qui concerne la formation des conducteurs et les dispositifs d'enregistrement électroniques.

À la Société d’assurances de la Saskatchewan, le coroner recommande la mise en place de normes pour entourer la formation des chauffeurs en partenariat avec l’industrie du camionnage.

L’Ontario a déjà rendu la formation obligatoire pour les camionneurs. En Saskatchewan et en Aberta, cette obligation entrera en vigueur au printemps. En janvier, le ministre des Transports, Marc Garneau, a annoncé qu’Ottawa veut établir des normes fédérales pour la formation des camionneurs d’ici janvier 2020.

Le rapport indique que le service du coroner de la province ne prévoit pas de mener d’autres enquêtes sur cet accident.