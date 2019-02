Des mondiaux comme les autres pour Alex Harvey

Je ne savais pas trop à quoi m’attendre, mais pour l’instant je ne vois pas beaucoup de différences , a expliqué le skieur de Saint-Ferréol-les-Neiges lundi matin, en entrevue à Première heure.

Lui qui a confirmé juste avant les mondiaux qu’il prenait sa retraite dans quelques semaines, Harvey admet qu'il était le premier à se demander comment il réagirait une fois sur les pistes de Seefeld, en Autriche.

« Je m’attendais à ce que ça fasse une différence. Que j’arrive plus motivé ou plus stressé. Mais, pour l’instant en tout cas, je me suis surpris à constater que je traite vraiment ces championnats du monde comme tous ceux que j’ai vécus au cours de ma carrière. »

Sixième de l’épreuve de skiathlon samedi, le Québécois avoue qu’il a un peu peiné au niveau technique durant le 15 km en style classique, mais il était heureux de ses sensations en style libre. C'est le plus important, après tout, puisque l'épreuve de 50 km de dimanche prochain se dispute en style libre.

Le défi de ne pas trop en faire

Toute la semaine à venir sera d’ailleurs consacrée à la préparation pour cette l’épreuve, dont le Québécois est champion du monde en titre.

« C’est mon épreuve préférée. Aux Jeux olympiques, je suis passé très proche du podium avec une 4e place. Donc je veux bien finir ça, mais je me concentre sur le processus. Bien tester mon équipement, avoir une bonne semaine et ne pas en faire trop. Des fois, quand on est trop excité, on ski trop et on se fatigue. Je veux rester dans une bonne zone mentalement et physiquement et ne rien faire différemment que les dernières fois. »

Le détenteur de 27 podiums en carrière sur le circuit de la Coupe du Monde prendra également part au relais 4 x 10 km avec ses coéquipiers de l’équipe canadienne vendredi.

« Ça sert de bonne préparation pour le 50 km. On jumelle l’utile à l’agréable. »

Les finales de Québec en tête

En paix avec sa décision de se retirer alors qu’il fait encore partie de l’élite mondial plutôt que « d’étirer la sauce trop longtemps et de commencer à avoir de moins bons souvenirs », l’athlète de 30 ans ne cache pas qu’il pense déjà aux finales de la Coupe du Monde de Québec qui auront lieu du 22 au 24 mars.

« J’y pense depuis le mois de mai. Pouvoir terminer à la maison, c’est vraiment parfait. »