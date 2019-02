Deux Canadiens brillent aux Oscars

Deux Canadiens, la réalisatrice Domee Shi et l'ingénieur du son Paul Massey, se sont illustrés lors de la 31 cérémonie des Oscars, qui s'est déroulée dimanche soir à Los Angeles.

La réalisatrice Domee Shi, qui a grandi à Toronto, a remporté son premier Oscar pour son court métrage d’animation Bao. C’est le premier court métrage des studios Pixar à être réalisé par une femme.

À toutes les filles un peu bizarres qui se cachent derrière leurs carnets à dessins : n’ayez pas peur de raconter vos histoires au monde entier. Domee Shi

« Vous allez faire peur à tout le monde, mais vous allez aussi probablement connecter avec les gens, et c’est une merveilleuse émotion à ressentir. Merci à Peter Docter [le producteur exécutif] d'avoir cru en ma bizarrerie et de m’avoir donné une voix au studio », a-t-elle ajouté lors de son discours de remerciement prononcé sur la scène du Dolby Theatre à Los Angeles.

Un film américain se déroulant à Toronto

Née en Chine, mais arrivée au Canada à l’âge de deux ans, Domee Shi a écrit et tourné le court métrage américain Bao. Ce film de huit minutes, dont l’intrigue se déroule à Toronto, parle d’une Canadienne d’origine chinoise qui se sent seule depuis le départ de ses enfants devenus grands. Tout change lorsqu’un dumpling qu’elle s’apprête à manger prend vie et qu’elle se met à le choyer comme un enfant.

« Je suis fille unique alors, pendant toute ma vie, j’ai été ce petit dumpling surprotégé », a-t-elle récemment déclaré en entrevue à la Presse canadienne.

« Avec ce court métrage, j’ai juste voulu explorer la relation entre un parent surprotecteur et son enfant », a dit celle qui travaille présentement sur son premier long métrage d’animation.

Dans la catégorie du meilleur court métrage d’animation, Domee Shi était en compétition avec d’autres réalisateurs canadiens : l’Ontarien Trevor Jimenez pour Weekends et le couple vancouvérois David Fine et Alison Snowden pour Animal Behaviour (Zoothérapie).

Un premier Oscar pour Paul Massey

Autre Canadien récompensé dimanche soir aux Oscars : Paul Massey. Il a remporté son premier Oscar, aux côtés de Tim Cavagin et John Casali, dans la catégorie du meilleur mixage de son pour le film Bohemian Rhapsody.

Il s'agissait de la huitième nomination aux Oscars pour cet ingénieur du son ayant travaillé sur les films Seul sur Mars (The Martian), de Ridley Scott, et Walk the Line, de James Mangold.

Paul Massey lors de la 91 cérémonie des Oscars. Photo : The Associated Press / Chris Pizzello

Né en Angleterre, Paul Massey a vécu 13 ans à Toronto avant de partir s’installer à Los Angeles.

Quant aux courts métrages québécois Fauve, de Jérémy Comte, et Marguerite, de Marianne Farley, ils sont repartis bredouilles des Oscars.