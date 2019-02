Associated Press

Associated Press

Le dictateur nord-coréen Kim Jong-un était à bord d'un train blindé qui traversait la Chine en direction de la capitale vietnamienne, le président américain Donald Trump s'apprêtait à prendre un avion à destination d'Hanoï, et les responsables vietnamiens s'empressaient lundi de terminer les préparatifs d'un sommet qui retiendra l'attention du monde.

Les responsables à Hanoï ont rappelé qu'ils ont eu environ dix jours pour se préparer pour le sommet – bien moins que les deux mois dont avait profité Singapour pour la première réunion Trump-Kim de l'année dernière – mais ils se sont engagés à assurer une sécurité totale aux deux dirigeants.

« La sécurité sera au maximum », a déclaré à la presse le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, lors d'une réunion destinée à présenter les efforts de la nation pour accueillir MM. Kim et Trump.

Un autre responsable, Nguyen Manh Hung, du ministère de l'Information, a déclaré que les 3000 journalistes de 40 pays attendus à Hanoï pourront compter sur son agence comme « vous compteriez sur un membre de votre famille ».

MM. Trump et Kim s'attaqueront à l'un des plus grands défis en matière de sécurité en Asie : la poursuite par la Corée du Nord d'un programme nucléaire sur le point de menacer toute cible sur la planète.

Bien que de nombreux experts doutent de voir M. Kim abandonner les armes nucléaires qu'il considère probablement comme sa meilleure garantie de maintien du pouvoir, il y avait une excitation palpable ressemblant à un carnaval à Hanoï lors de la mise en place des derniers préparatifs.

Des vendeurs offraient des chandails à l'effigie de M. Kim et portant la phrase « Rocket Man », un clin d'oeil au surnom insultant que M. Trump avait donné à M. Kim en 2017, alors que les tests d'armes et les échanges de menaces entre les deux leaders avaient fait craindre le pire. Des enfants de la maternelle vêtus du hanbok coréen traditionnel pratiquaient des chansons destinées à accueillir M. Kim. Des touristes souriants posaient devant des centaines de drapeaux nord-américains et nord-coréens à travers la ville.

Les autorités nord-coréennes, extrêmement vigilantes quant à la sécurité de M. Kim, le troisième membre de sa famille à régner sur le Nord avec un pouvoir absolu, apprécieront cette sécurité ultra-serrée. La décision de M. Kim de prendre un train et non un avion a peut-être été influencée par une meilleure capacité de contrôle de la sécurité. Lorsque M. Kim s'est envolé pour Singapour, la Corée du Nord a emprunté un avion chinois.

Hanoï agacé par un sosie de Kim Jong-un

Le Vietnam souhaite montrer ses énormes progrès économiques et son développement depuis la destruction de la guerre, mais il ne tolère aucune dissidence et est capable de fournir le genre de main ferme que les hôtes potentiels plus démocratiques ne permettent pas.

Prenez la réaction suscitée par deux hommes se faisant passer pour MM. Kim et Trump, qui avaient été photographiés en compagnie de spectateurs curieux avant le sommet.

Des sosies de Kim Jong-un et de Donald Trump font des saluts devant un hôtel de Hanoï. Photo : La Presse canadienne / Gemunu Amarasinghe

La semaine dernière, le sosie M. Kim, dont le nom est Lee Howard Ho Wun, a indiqué sur Facebook qu'une quinzaine d'agents de police ou d'immigration avaient demandé une « entrevue » obligatoire et l'avaient menacé d'expulsion. Il a ajouté que des responsables lui avaient dit par la suite que son visa était invalide et qu'il devait quitter le pays.

« Je trouve ça un peu agaçant, a déclaré l'imitateur basé à Hong Kong, qui utilise le nom d'Howard X, alors qu'il sortait de son hôtel. Mais que faut-il attendre d'un État à parti unique sans aucun sens de l'humour? »

Le Vietnam a également annoncé une interdiction de circulation sans précédent le long d'un itinéraire possible pour M. Kim. Le journal Nhan Dan du Parti communiste cite le ministère des Routes, selon qui l'interdiction touchera les 169 kilomètres de l'autoroute 1 reliant Dong Dang, à la frontière avec la Chine, et Hanoï.

Des centaines de soldats surveillaient de près la zone de la gare de Dong Dang lundi avant l'arrivée prévue de M. Kim, qui pourrait descendre de son train à Dong Dang et terminer son voyage en voiture jusqu'à Hanoï.

Les attentes pour le sommet de Hanoï sont élevées après une déclaration vague lors de la première réunion en juin à Singapour, et qui en a déçu plusieurs.

Le président sud-coréen espère un « grand exploit » de Trump

Lors d'une réunion avec de hauts responsables à Séoul, le président sud-coréen Moon Jae-in a déclaré lundi que les pourparlers Trump-Kim constitueraient une occasion cruciale de réaliser la paix dans la péninsule coréenne.

Des travailleurs dessinent des drapeaux des États-Unis et de la Corée du Nord avec des fleurs de papier le long d'une rue de Hanoï. Photo : Getty Images / JEWEL SAMAD

M. Moon, qui a rencontré M. Kim trois fois l'an dernier et a exercé de fortes pressions pour relancer la diplomatie nucléaire entre les États-Unis et la Corée du Nord, est impatient de voir une percée lui permettant de mettre en avant des projets ambitieux d'engagement intercoréen, incluant des projets économiques communs lucratifs retenus par les sanctions dirigées par les États-Unis contre le Nord.

Si le président Trump réussit à dissoudre la dernière rivalité de la Guerre froide qui subsiste, cela deviendra un autre grand exploit qui sera inscrit de manière indélébile dans l'histoire du monde. Moon Jae-in, président de la Corée du Sud

M. Trump, via Twitter, s'est efforcé de tempérer ces attentes en prédisant, avant de partir pour Hanoï, une « poursuite des progrès » réalisés à Singapour, tout en décochant un clin d'oeil alléchant à la « dénucléarisation ». Il a également déclaré que M. Kim savait que « sans armes nucléaires, son pays pourrait rapidement devenir l'une des plus grandes puissances économiques du monde ».

La Corée du Nord a consacré des décennies, au prix de grands sacrifices politiques et économiques, à la construction de son programme nucléaire. Les experts sont sceptiques quant au fait qu'elle abandonnera facilement ce programme.

Les médias sud-coréens ont rapporté que MM. Trump et Kim pourraient conclure un accord qui va au-delà de la feuille de route espérée pour une dénucléarisation complète de la Corée du Nord.

Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a déclaré à « Fox News Sunday » qu'il espérait un « pas en avant important ». Il a ensuite précisé : « ça pourrait ne pas se produire, mais j'espère que ça se produira ».