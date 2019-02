Phénix : dirigeants syndicaux et députés fédéraux fustigent un éventuel délai de 10 ans

L'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC) et plusieurs députés fédéraux ont dénoncé lundi la possibilité que les problèmes du système de paye Phénix ne soient pleinement réglés que dans un horizon de 10 ans. Ils ont sommé le gouvernement fédéral d'agir sans délai.

CBC/Radio-Canada a révélé lundi qu'un document interne, rédigé en août 2018, mentionnait qu'un retour à une paye ponctuelle et précise à l'intérieur de délais raisonnables est prévu dans au moins 3 à 5 ans, alors qu'on prévoit régler les impacts à long terme des problèmes de paye dans un horizon de 10 ans et plus.

Le vice-président de l'IPFPC, Stéphane Aubry, s'est dit abasourdi par le délai prévu pour résorber les problèmes du système Phénix, mais pas surpris.

Quand on regarde la vitesse à laquelle le gouvernement traite en ce moment les dossiers... Mais on espère que dans le budget qui s'en vient et avec les élections qui s'en viennent, ils vont vraiment mettre de l'argent, des ressources, pour mettre en place un nouveau système rapidement, pas dans 10 ans , a-t-il précisé en point de presse.

Lorsque le gouvernement fédéral a opté pour le système Phénix, il pensait économiser 70 millions de dollars par an. Trois ans après son lancement, le Canada est plutôt plongé dans une crise administrative sans précédent qui lui a déjà coûté plus d’un milliard de dollars et qui est loin de se résorber.

Le document obtenu par CBC/Radio-Canada mentionne également que le fédéral pourrait bien ne jamais remplacer le système de paye défaillant, optant plutôt pour un « Phénix modifié ».

Debi Daviau, présidente de l'IPFPC, a appelé lundi matin Ottawa à remplacer le système Phénix au plus vite. Il est, selon l'Institut, aussi irréparable que les préjudices causés à ses membres depuis exactement trois ans.

Nous ne pouvons pas réparer le système Phénix pantoute , a insisté Mme Daviau. L’effort doit être de nettoyer les données avant de les mettre dans le nouveau système. Nous, à l’Institut, nos efforts sont pour la plupart avec le nouveau système — essayer d’avoir un nouveau système qui peut payer les fonctionnaires tout de suite , a-t-elle fait valoir.

Des députés fédéraux s'insurgent

Le dossier a d’ailleurs fait bondir certains députés d'opposition au parlement canadien, lundi. Avant la période des questions, le député néo-démocrate Matthew Dubé a jugé inacceptable l'horizon de 10 ans évoqué dans le document obtenu par CBC/Radio-Canada.

Les gens, ils ne vont pas attendre dix ans pour payer leur épicerie, payer leur hypothèque , a-t-il illustré.

Sa collègue Brigitte Sansoucy a demandé en Chambre à la ministre responsable à quel moment le problème serait réglé, déplorant que le cauchemar des fonctionnaires dure depuis trois ans .

La ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, Carla Qualtrough, a refusé de s'avancer sur un échéancier précis.

Oui, ça prend plus de temps qu'on le souhaite, mais soyez assurés que c'est ma priorité numéro un. Carla Qualtrough, ministre des Services publics et Approvisionnements

Mme Qualtrough a ajouté que le gouvernement n’arrêterait pas son travail jusqu’à ce que ce soit tout réglé .

De son côté, le député bloquiste Rhéal Fortin a condamné les délais répétés dans l'action gouvernementale. C’est d’une lenteur et d’un laxisme inacceptables pour n’importe quelle entreprise. Comment est-ce qu’on peut tolérer que le gouvernement du Canada traite ses employés de cette façon-là? a-t-il lancé avant la période des questions.

Un « fiasco » qui ne doit jamais se reproduire

En conférence de presse lundi, l'IPFPC a rappelé que le système Phénix et la centralisation du traitement de la paye de plus de quarante ministères fédéraux plongent dans l’incertitude financière des dizaines de milliers de fonctionnaires. Selon l’IPFPC, le gouvernement fédéral doit veiller à ce qu’un tel fiasco ne se reproduise jamais.

Nous tenons à enchâsser la protection des salaires dans nos nouvelles conventions collectives, et nous nous attendons à ce que l’employeur finance adéquatement la mise en oeuvre rapide et efficace du nouveau système de rémunération , a ajouté Mme Daviau.

Après tout ce que Phénix a fait vivre aux fonctionnaires, je serais très surprise que le gouvernement fédéral ne respecte pas ses engagements. Debi Daviau, présidente de l'IPFPC

Le gouvernement fait état de progrès, mais ils sont nettement insuffisants selon l’IPFPC. Le plus préoccupant, selon Stéphane Aubry, c'est que les nouveaux cas de fonctionnaires qui signalent des irrégularités sur leur paye s'accumulent toujours.