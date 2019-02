Une chambre forte souterraine découverte près de l'Assemblée législative

Il s’agit d’une surprise complète, tant pour les archéologues que pour les travailleurs de la construction qui l’ont trouvée , indique l’archéologue principale du site, April MacIntyre.

La structure a été découverte le 7 août 2018, pendant les travaux de réaménagement du terrain de l’Assemblée législative. Une rétrocaveuse a touché ce qui semblait être un fond rocheux, près de l’angle des rues Prince et Hollis.

Quand la pelle a tenté de briser la pierre, la structure s’est effondrée très rapidement , indique April MacIntyre. Ce qu’on a découvert, c’est une chambre avec des parois rocheuses et un plafond voûté.

Dans le rapport qu’elle a récemment remis au gouvernement provincial, l’archéologue décrit la mystérieuse pièce comme une structure de pierre mesurant six mètres dans la direction nord-sud et quatre mètres dans la direction est-ouest, ainsi qu’ayant un plafond de trois mètres de hauteur. Il ne s’agit cependant que d’une approximation, puisque pour des raisons de sécurité, personne n’a pu pénétrer dans la pièce. Les données proviennent des images d’une caméra.

Malgré la taille et l’emplacement de la chambre forte, April MacIntyre n’a pas pu trouver d’information sur la structure, son origine ou même son utilité. Aucune carte et aucun document ne mentionnent une telle chambre , dit-elle. Les seuls indices sont des artéfacts trouvés par-dessus la structure et datant de la fin du 18e siècle ou du début du 19e.

C’est semblable à certaines poudrières construites dans ces années-là , dit April MacIntyre. Son rapport souligne d’ailleurs qu’une telle structure souterraine a été construite vers la fin des années 1790 à Annapolis Royal.

Site recouvert

Le trou a depuis été recouvert d’une toile et de la pierre concassée a été épandue sur le site.

Des archéologues tentent de voir ce qui se trouve à l'intérieur de la chambre forte. Photo : Radio-Canada / CBC/Jean Laroche

April MacIntyre a recommandé au gouvernement de pousser plus loin l’examen du site, en utilisant de l’équipement radar pour visualiser la chambre forte. De futures initiatives pourraient inclure l’excavation complète de la structure , dit le rapport.

Le ministère des Communautés, de la Culture et du Patrimoine examine le rapport, mais n’a pris aucune décision quant aux suites à lui donner.

Au total, les travaux de réaménagement du terrain de Province House ont permis l’excavation de 1534 objets. Tout a été identifié et catalogué. Les artéfacts seront remis au gouvernement provincial à des fins de conservation.

Autres découvertes

D’autres structures ont été découvertes durant les travaux, dont un puits et de nombreux murs de pierre.

L'archéologue April MacIntyre dit que la pièce découverte est de grande taille et plutôt profonde. Photo : Radio-Canada / CBC/Jean Laroche

Il est prévu, un jour, de détruire le stationnement de l’autre côté de Province House pour en faire un parc. April MacIntyre espère avoir l’occasion de superviser les travaux, étant donné ce qu’elle a pu trouver l’été dernier.

On sait qu’il y a un mur de pierre enterré qui pourrait être lié à la résidence secondaire du gouverneur ou à son manoir , dit-elle. Le fait que l’on trouve encore des structures intactes nous dit qu’il y a peut-être des restes de ces résidences.

Avec les informations de Jean Laroche, de CBC