Pence et Freeland s'attaquent à la crise vénézuélienne à Bogota

Le vice-président américain Mike Pence devrait annoncer des « mesures concrètes » et des « actions claires » afin de dénouer la crise qui secoue le Venezuela lors de cette réunion, qui débuté peu avant 9 h locales et ses conclusions sont attendues vers 16 h.

Mike Pence doit rencontrer le leader de l’opposition vénézuélienne Juan Guaido avant de prononcer son discours.

Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, qui n'a pas exclu l'usage de la force, a qualifié dimanche le dirigeant chaviste de « pire du pire des tyrans » et s'est dit « certain que, grâce aux Vénézuéliens, les jours de Maduro sont comptés ».

Le chef de la diplomatie colombienne et hôte de la réunion, Carlos Holmes Trujillo, a appelé ses invités à « bloquer l'avenir de la dictature au Venezuela ».

« Nous avons réaffirmé à plusieurs reprises notre engagement envers la transition démocratique et le rétablissement de l'ordre constitutionnel au Venezuela », a-t-il déclaré.

« Au sein du Groupe de Lima, nous luttons pour que cette solution soit de forme pacifique », a affirmé le vice-ministre des Affaires étrangères du Pérou, Hugo de Zela, à l'ouverture des travaux.

Hugo de Zela a ajouté : « Le moment est venu d'adopter davantage de mesures pour isoler le régime; des mesures plus claires qui amplifient la pression, et nous sommes disposés à assumer des positions plus catégoriques, à agir sur le plan politique, sur le plan financier ».

Composé de 13 pays latino-américains et du Canada, le Groupe de Lima a été créé en 2017 pour promouvoir une issue à la crise dans laquelle s'enfonce l'ancienne puissance pétrolière vénézuélienne. Il n'a pas reconnu le deuxième mandat de Maduro, entamé le 10 janvier. Les États-Unis sont exclus de l'organisme.

Soutenir la démocratie

Juan Guaido a invité les Vénézuéliens à se mobiliser samedi pour réclamer l'aide visant à pallier les pénuries dans leur pays miné par l'hyperinflation. Photo : Reuters / Marco Bello

Durant le week-end, Juan Guaido, qu'une cinquantaine de pays ont reconnu comme président intérimaire, a demandé d'« envisager toutes les éventualités » contre Nicolas Maduro, au pouvoir depuis 2013 et dont ses adversaires jugent la réélection frauduleuse.

Mais, l'Union européenne a demandé lundi d'« éviter une intervention militaire » et précisé être en contact avec toutes les parties impliquées dans la crise, selon Maja Kocijancica, porte-parole de la cheffe de la diplomatie européenne, Federica Mogherini.

« La réunion a comme objectif d'adopter une déclaration qui contribuera à continuer de créer les conditions pour qu'il y ait liberté et démocratie au Venezuela », avait indiqué la présidence colombienne dimanche soir.

La ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, qui a joué un rôle déterminant dans la formation et les avancées du groupe de Lima, est également présente au sommet de Bogota.

« Depuis deux ans, le monde regarde avec inquiétude le Venezuela sombrer dans le chaos sous l’administration du président Nicolas Maduro », a déclaré Mme Freeland, la semaine dernière, dans un communiqué. « La communauté internationale s’est exprimée tout au long du processus afin de défendre les droits des Vénézuéliens », a-t-elle poursuivi.

« La réunion de lundi du groupe de Lima s’appuie sur le travail réalisé par le Canada avec ses partenaires pour soutenir le peuple vénézuélien dans sa quête de liberté et de démocratie », a-t-elle dit.

Lors d’une réunion tenue à Ottawa plus tôt ce mois-ci, le Canada s'est engagé à verser 53 millions de dollars en aide humanitaire pour soutenir le développement du pays en se consacrant à combler les besoins des Vénézuéliens qui ont fui le pays.

Néanmoins, le successeur du défunt président Hugo Chavez (1999-2013) garde aussi des alliés dans le monde comme la Russie, la Chine et Cuba, dont le président Miguel Diaz-Canel a défendu dimanche le Venezuela où « se joue la dignité du continent ».

Défections au sein de l'armée

Des soldats de la garde nationale vénézuélienne bloque la route menant à la frontière avec le Brésil à Pacaraima. Photo : Reuters / Ricardo Moraes

Trois sergents de l'armée vénézuélienne ont déserté et se sont réfugiés au Brésil, portant à six le nombre de soldats ayant traversé la frontière, a annoncé lundi une source militaire brésilienne.

Le colonel Georges Feres Kanaan, un des responsables de l'Opération Acolhida (Opération Accueil), destinée aux migrants vénézuéliens, a expliqué à l'AFP que les trois sergents avaient franchi la frontière dimanche par des chemins de traverse, habillés en civil, imitant trois premiers soldats samedi.

Une autre source militaire a précisé que l'un d'eux se trouvait en état de malnutrition.

La frontière entre les deux pays est fermée depuis jeudi, sur décision du président vénézuélien Nicolas Maduro afin de bloquer l'entrée au Venezuela d'un convoi d'aide humanitaire majoritairement américaine.

« Dans les casernes, il n'y a pas à manger. Nous n'avons pas de matelas et nous dormons à même le sol », a affirmé dimanche le sergent Carlos Eduardo Zapata, l'un des premiers déserteurs à avoir demandé asile au Brésil.

Au total, six déserteurs ont rejoint le Brésil et 156 la Colombie, où se trouve encore le gros de l'aide humanitaire internationale que l'opposant vénézuélien Juan Guaido tente de faire entrer dans son pays depuis samedi.

Si plus de 150 membres des forces de l'ordre ont déserté durant le week-end, la majorité se réfugiant en Colombie, Nicolas Maduro bénéficie encore du soutien de l'état-major des forces de sécurité, qui comptent plus de 365 000 membres, outre 1,6 million de miliciens civils.

Le haut-commissariat pour les réfugiés (HCR) et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) ont indiqué, vendredi, que quelque 3,4 millions de personnes ont fui le Venezuela, dont trois millions au cours du seul mois de novembre dernier.

La Colombie est le pays qui accueille le plus grand nombre de migrants vénézuéliens, soit plus de 1,1 million de personnes, selon le HCR et l’OIM. Le Pérou suit avec 506 000 migrants, le Chili (288 000) et le Brésil (96 000).

Avec des informations de l'Agence France-Presse et CBC News