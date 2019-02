Réseautage pour les entrepreneurs autochtones à Regina

L'entreprise autochtone Raven Events organise du 25 au 27 février à Regina des journées de jumelage avancé entre entreprises Advanced Business Match (ABM), qui mettent en relation des entrepreneurs autochtones et d'autres entrepreneurs ou organisations.

« On veut donner aux communautés autochtones les moyens d’utiliser leurs ressources naturelles pour le bien-être de leur population. On tente aussi de mettre en relation les entreprises non autochtones avec des communautés autochtones pour la réalisation de projets bénéfiques aux deux partis », indique un communiqué de l'entreprise.

Avant de participer aux journées de réseautage, les entrepreneurs autochtones utilisent une plateforme en ligne d'ABM pour trouver de futurs partenaires d’affaires.

Ces journées sont ensuite l’occasion pour eux de rencontrer ces partenaires potentiels pour discuter d'occasions d’affaires.

Lancées en 2012 initialement sous le nom de jumelage d’entreprises autochtones Aboriginal Business Match, les journées ABM sont organisées actuellement dans plusieurs villes du Canada et des États-Unis.

Les journées de réseautage à Regina sont organisées en partenariat avec le Conseil tribal de Yorkton, le gouvernement de la Saskatchewan, FHQ Developements et Développement économique de Regina.

L’organisateur L. Maynard Harry, qui porte le nom traditionnel Qwastanaya, indique que l’événement a été une réussite durant les sept dernières années.

« Les journées à Regina ont toujours été parmi les plus dynamiques », ajoute-t-il.

Il dit que des représentants des villes viennent aussi aux journées de réseautage leur permettant de rencontrer des représentants de 21 Premières Nations ou conseils tribaux.

M. Harry souligne que la réconciliation avec les peuples autochtones est importante aussi dans le domaine économique.

« La réconciliation économique est la façon de transformer de bonnes intentions en résultats concrets qui apportent des améliorations dans la vie de nos enfants et de nos communautés », explique-t-il.

Avec les informations de CBC News