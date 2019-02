Incendie à Cap-Pelé : une lueur d’espoir pour les employés de Cape Bald Packers

Cape Bald Packers a une autre usine de transformation à Cap-Pelé. L'entreprise tentera d'y faire travailler le plus d'employés possible. Parallèlement, plusieurs pourraient aller travailler au sein d'autres usines, selon l'expert en pêches Gilles Thériault.

Cape Bald Packers a l’intention de reconstruire ses deux usines détruites par les flammes, à Richibouctou-Village et à Cap-Pelé, le plus rapidement possible. En attendant, la direction tentera de faire travailler de nombreux employés dans son autre usine de Cap-Pelé, selon la gestionnaire Joanne Losier.

Celle-ci a rencontré les employés lundi après-midi pour faire une mise au point. Elle leur a assuré vouloir les faire travailler dans son autre usine de Cap-Pelé dès le mois de mai.

Des membres de la direction de Cape Bald Packers, dont Joanne Losier, ont rencontré les employés de l'usine au lendemain de l'incendie. Photo : Radio-Canada / Michèle Brideau

C'est exceptionnel!

Le 7 février dernier, 170 employés de Cape Bald Packers ont vu leur usine de Richibouctou-Village être réduite en cendres. Moins de trois semaines plus tard, leurs collègues de Cap-Pelé ont assisté à la même triste scène. Mais cette fois, 500 employés sont touchés, en plus de ceux de Richibouctou-Village qui devaient travailler dans la même usine à partir du mois de mai. En tout, près de 700 personnes se retrouvent sans emploi.

C’est exceptionnel! Ça fait 40 ans que j’analyse les pêches et les usines, j’en ai vu brûler, mais je n’ai jamais vu une situation aussi invraisemblable. Gilles Thériault, expert en pêches et gérant d’une usine de transformation à Tracadie

Agrandir l’image Les brigades de pompiers de sept municipalités ont participé à éteindre le feu, dont celles de Cap-Pelé, Shediac, Dieppe et Beaubassin-Est. Photo : Radio-Canada

De la concurrence à la solidarité

Néanmoins, Gilles Thériault, expert en pêches et gérant d’une usine de transformation à Tracadie, est confiant : il y aura de la place pour bon nombre d'employés de Cape Bald Packers dans les autres usines du Nouveau-Brunswick, a-t-il affirmé en entrevue à l'émission de radio Le réveil.

Dans des circonstances comme celles-ci, on n’est plus des compétiteurs, on est des collègues. Il faut s’entraider. Gilles Thériault, expert en pêches et gérant d’une usine de transformation à Tracadie

Gilles Thériault rappelle qu’il s’agit d’un problème à court terme. Selon lui, Cape Bald Packers est une entreprise solide qui renaîtra de ses cendres encore plus forte . Les employés retrouveront leur travail une fois les usines reconstruites, assure-t-il.

Le problème est donc temporaire, mais immédiat. Selon Joanne Losier, la plupart des employés devaient reprendre le travail lors du début de la saison, en mai. L’industrie a donc deux mois pour combler le vide que cela pourrait créer. Je vais parler à tous les transformateurs ce matin pour voir ce qu’on peut faire pour leur donner un coup de main , a dit Gilles Thériault.

La Gendarmerie royale du Canada et le bureau du prévôt des incendies enquêtent pour établir la cause de l'incendie.

Avec des informations de Michèle Brideau