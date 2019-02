Warren Buffett estime avoir trop payé pour Kraft Foods

Le milliardaire américain Warren Buffett a déclaré lundi que sa société Berkshire Hathaway inc. a payé trop cher l'acquisition de Kraft Foods, en 2015. Cela avait mené à la fusion avec la société H.J. Heinz et à la création de Kraft Heinz Co.

Berkshire et l'entreprise brésilienne 3G Capital se sont associés il y a plus de trois ans pour créer un géant de l'alimentation en fusionnant Kraft et Heinz. Ils détiennent environ la moitié de l'entreprise ainsi créée, Kraft Heinz Co, Berkshire détenant une participation de 26,7 %.

« Nous avons payé trop cher pour Kraft, a pourtant lancé M. Buffett, lundi, lors d'un rare passage dans les médias, au réseau CNBC. J'avais tort à certains égards sur Kraft Heinz. »

Dans sa lettre annuelle à l’intention des actionnaires de Berkshire Hathaway inc., Warren Buffet que les investisseurs devraient continuer de miser sur l’économie américaine, puisque la société a prospéré en se faisant, sans toutefois se priver d’investir dans d’autres pays.

« Il y a tellement d’autres pays autour de la planète dont l’avenir est prometteur, a-t-il déclaré dans sa lettre. Nous devrions nous réjouir de cette situation puisque les Américains n’en seront que plus prospères et en sécurité si les autres nations profitent de cet enrichissement. Chez Berkshire, nous souhaitons investir des sommes importantes à l’étranger. »

C'est dans la foulée de la publication de cette lettre que M. Buffett a annoncé les importantes pertes de Berkshire notamment en raison des déboires de Kraft Heinz.

M. Buffett a pris la parole, lundi, quatre jours après la dévaluation de 15,4 milliards de dollars de Kraft Heinz. Vendredi, la valeur du titre a chuté de 27 %, ce qui a entraîné des pertes de 4,3 milliards de dollars pour Berkshire. Kraft Heinz Co a tout de suite réduit son dividende, en plus de révéler que la Commission des valeurs mobilières américaines examinait sa comptabilité.

Le vice-président du conseil d'administration de Berkshire, Greg Abel, considéré comme un candidat à la succession de M. Buffett, 88 ans, siège au conseil de Kraft Heinz Co.

Avec des informations de Reuters