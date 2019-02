Robert Bussière opéré après avoir été victime d'un infarctus du myocarde

Dans un message envoyé aux résidents de la circonscription, il est mentionné que le député a subi vendredi une intervention chirurgicale pour faire face à la situation à l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de l’université Laval.

M. Bussière aura besoin de quelques mois de convalescence avant de retourner au boulot.

Malaise en chambre

Le député libéral de La Pinière, Gaétan Barrette, qui n’a rien vu de la scène à l'Assemblée nationale puisque son siège est éloigné de celui de M. Bussière, est intervenu après avoir entendu « dans le brouhaha » que quelqu’un avait besoin d’assistance. Il s’est donc dirigé vers lui et après avoir procédé à un examen, il lui aurait administré des médicaments disponibles sur place, avant que M. Bussière ne soit amené à l’hôpital.