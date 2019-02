Plusieurs routes fermées en raison des conditions routières difficiles

La route 109 entre Rivière-Héva et Amos, direction sud et nord, est fermée à la circulation pour une durée indéterminée.

Le scénario est le même pour la route 111 entre Sullivan et Vassan à Val-d'Or et une voie sur deux est fermée à la circulation à la hauteur du chemin Veillette, direction nord, à Amos, en raison d'une sortie de route.

À Barraute, la circulation se fait en alternance sur la route 397 à la hauteur de la 10e Avenue direction sud en raison d'un accident.

Plusieurs routes fermées au Témiscamingue

La route 382 est fermée entre Laverlochère-Angliers et Latulipe-et-Gaboury, direction ouest et est.

La route 101 est aussi fermée entre Saint-Bruno-de-Guigues et Notre-Dame-du-Nord, entre Notre-Dame-du-Nord et Rémigny et entre Rémigny et Rollet pour une durée indéterminée.

La route 391 entre Saint-Eugène-de-Guigues et Rémigny, en direction sud et nord, est aussi fermée .

Selon le porte-parole de Transports Québec, Luc Adam, il s’agit d’une situation exceptionnelle.

En Abitibi-Témiscamingue, c’est quelque chose qu’on ne voit pas régulièrement. Ce qui arrive, c’est qu’on a des circuits de 2 heures. Le temps de faire le circuit, une demi-heure plus tard, les lames de neige se reforment et ça rend la circulation très difficile. Dans le secteur du Témiscamingue, on a eu des véhicules qui se sont embourbés dans la neige. Ça nous a forcés à fermer des routes , explique-t-il.

La visibilité est réduite ou nulle sur plusieurs routes de la région, selon le site 511 de Transport Québec.

Accidents et sorties de routes

En raison des conditions climatiques difficiles, la Sûreté du Québec compte une vingtaine de collisions matérielles ou de sorties de route, principalement pour le secteur du Témiscamingue.