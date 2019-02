Routes et écoles fermées en Gaspésie et aux Îles

La route 132 est fermée depuis tôt lundi matin entre Matapédia et Port-Daniel-Gascon, en Gaspésie, de même que la route 199, aux Îles, entre Havre-aux-Maisons et Grosse-Île. Plusieurs établissements des commission scolaire René-Levesque, Chic-Chocs et des Îles, sont fermés.