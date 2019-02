Lendemain de tempête : de nombreuses écoles fermées au Nouveau-Brunswick

La tempête qui s'est abattue sur les Maritimes au cours de la nuit entraîne la fermeture de nombreuses écoles et rend des routes impraticables par endroits.

Au Nouveau-Brunswick, toutes les écoles des Districts scolaires francophones Sud, Nord-Est et Nord-Ouest sont fermées, ainsi que celles des Districts anglophones Nord et Est. L'Université de Moncton à Shippagan est aussi fermée.

Les déplacements ne sont pas recommandés sur la Transcanadienne entre Fredericton et Woodstock, ni sur les routes 8 et 11 dans la Péninsule acadienne et la région Chaleur.

Plus de détails à venir