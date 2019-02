Après la pluie, la neige s'abat sur plusieurs régions du Québec

De 15 à 35 centimètres sont attendus selon les secteurs. La Mauricie, Charlevoix, les Laurentides, Lanaudière, l'Abitibi, la région de Québec et la Beauce devraient être particulièrement touchés.

Soyez prêt à composer avec des conditions routières changeantes qui se détériorent rapidement. L'accumulation rapide de neige rendra les déplacements difficiles. Environnement Canada

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, les autorités invitent les citoyens à éviter de circuler sur le réseau routier.

En Gaspésie et dans le Bas-Saint-Laurent, on prévoit également des chutes de 15 à 30 centimètres de neige. Les secteurs de Gaspé et de Sept-Îles pourraient même en recevoir davantage, rapporte l'agence fédérale, qui recommande de retarder tout déplacement non essentiel. On prévoit également des rafales allant jusqu'à 100 km/h.

Aucune alerte de neige n'a cependant été émise pour la grande région métropolitaine de Montréal et l'Estrie. Les secteurs d'Ottawa et de Gatineau devraient également être épargnés, selon Environnement Canada.

D'importantes précipitations de pluie verglaçante

Ces régions n'ont cependant pas été épargnées par les chutes de pluie verglaçante dimanche.

La pluie verglaçante a commencé à tomber en matinée en Outaouais, dans le Témiscamingue, dans la grande région métropolitaine de Montréal, dans le Centre-du-Québec et en Estrie. Au fil des heures, d'ouest en est, elle s'est changée en pluie.

La Ville de Montréal a publié un communiqué dimanche soir pour indiquer que les arrondissements procéderont à « l'épandage intensif de sels et d'abrasif sur les trottoirs en prévision du retour des températures froides et que cette activité impliquera pour des arrondissements, qui le jugeront nécessaire, de suspendre l'opération de chargement ».

Dans la région de la capitale fédérale, le Service de police d'Ottawa (SPO) a rapporté plusieurs accidents et sorties de route dans tous les coins de la ville. Le SPO demande aux automobilistes d'adopter des pratiques de conduite d'hiver, de ralentir et de garder une bonne distance entre les véhicules.

À Toronto ainsi que dans le sud-ouest de l'Ontario, les autorités continuent d'inciter à la prudence face aux fortes bourrasques qui ont déraciné des arbres et fait entre autres tomber une grue. Hydro One rapportait 20 000 foyers privés d'électricité dimanche en fin d'après-midi.

Dans le nord de l'Ontario, des routes sont complètement fermées. La Ville de Timmins a également interrompu son service d'autobus jusqu'à nouvel ordre.

Avec les informations de La Presse canadienne