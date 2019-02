Actuellement deuxième, l’Alberta vise toujours un top 3

L’Alberta se retrouve dans une position inhabituelle, en deuxième position. Traditionnellement, que ce soit en hiver ou en été, l’Alberta finit au troisième ou au quatrième rang. Une exception : aux Jeux d’hiver de 1983, la province avait terminé cinquième, derrière la Saskatchewan.

Historiquement, l’Alberta est habituellement en lutte avec la Colombie-Britannique, alors que le Québec et l’Ontario se disputent les deux premières places.

En 2015, l’Alberta avait récolté 75 médailles lors des jeux présentés à Prince George, en Colombie-Britannique, dont 38 lors de la première semaine.

À Red Deer, les athlètes de la province hôte sont déjà montés 44 fois sur le podium. Deux fois de plus que ceux de l’Ontario et 16 fois de plus que ceux de la Colombie-Britannique (28 médailles).

Soixante-treize différentes épreuves ont été présentées lors de la première semaine pour un total de 219 médailles accordées.

D’ici au 2 mars, des athlètes monteront sur les marches d’un podium à 91 reprises. Au total 273 médailles seront distribuées.

L’Alberta prévoit connaître de bons résultats en judo (16 épreuves), en curling (deux épreuves), en ski de fond (sept épreuves) et en hockey féminin (une seule épreuve).

Selon le responsable des communications de la délégation albertaine, Guy Napert-Frenette, la province hôte restera dans la course, mais devrait se faire rattraper par l’Ontario en raison de l’absence de représentants aux épreuves de ski paranordique où 12 épreuves sont présentées.

On va laisser les athlètes performer, mais notre objectif demeure une place parmi les trois premières positions. Guy Napert-Frenette, responsable des communications, Équipe Alberta

Des médailles seront remises tous les jours, dès lundi. Le classement des médailles pourrait changer dramatiquement mardi alors que des médailles seront remises dans 21 épreuves.

Avec des informations d’Audrey Neveu.