Taxi : en attente des réformes caquistes, les chauffeurs se regroupent

Les membres du Regroupement des propriétaires de taxi de Montréal (RPTM) et ceux de l'Association haïtienne des travailleurs du taxi (AHHT) seront dorénavant représentés par le Regroupement des travailleurs autonomes métallos (RTAM).

Cette nouvelle structure permettra de faire pression auprès du gouvernement pour que tous les acteurs du milieu aient les mêmes règles.

« On ne veut pas deux systèmes à deux vitesses, a indiqué en entrevue Kamal Sabbah, vice-président du RPTM. Ce qu'on demande au gouvernement, c’est de faire un seul système pour l'ensemble de l'industrie. »

M. Sabbah confirme que la fusion a été adoptée à l’unanimité par les membres présents à la réunion.

Kamal Sabbah, vice-président du Regroupement des propriétaires de taxi de Montréal Photo : Radio-Canada / Diana Gonzalez

L’un des enjeux liés à la modernisation de l’industrie du taxi demeure la valeur du permis.

« Si on va vers la réglementation totale, on va insister, on va se défendre et on va crier haut qu'ils n'ont pas le choix que de nous rembourser la valeur de nos permis qu'on a payés très cher », a indiqué M. Sabbah.

Le ministre québécois des Transports, François Bonnardel, a fait part mercredi de son intention de déposer rapidement un projet de loi afin de rendre l'industrie plus équitable, d'alléger le fardeau administratif et réglementaire et de favoriser l'innovation.

M. Bonnardel espère ainsi remplir certains objectifs, soit de mettre fin aux projets pilotes, rendre l’industrie plus équitable, alléger les structures administratives et favoriser l’innovation.

Avec les informations de Diana Gonzalez