Résumé de l’actualité du week-end

La livraison d’aide humanitaire échoue au Venezuela

Au lendemain de violents affrontements sur l'un des ponts reliant la Colombie au Venezuela, on ne trouve plus que débris et autres déchets jonchant le sol. Photo : Reuters / Edgard Garrido

Des militaires vénézuéliens gardent l'accès à la frontière avec la Colombie et un calme tendu règne dans les rues d'Urena, au lendemain de violents affrontements qui ont empêché le passage de l'aide promise par l'opposition au président Maduro. Près de 300 personnes ont été blessées aux frontières, dont une majorité sur les voies d'accès au pont Francisco de Paula Santanderla et dans les rues d'Urena, localité qui fait face à Cucuta en Colombie.

Deux véhicules qui transportaient une partie de la cargaison et qui arrivaient de la Colombie ont été incendiés, et des heurts avec des militaires vénézuéliens, toujours fidèles au président Maduro, ont forcé l'abandon de l'opération. Précédemment, Nicolas Maduro avait annoncé la fin des relations diplomatiques entre le Venezuela et la Colombie.

Après l'échec de la livraison de vivres en provenance du Brésil et de la Colombie, le gouvernement américain a menacé de « passer aux actes » pour assurer le maintien de la démocratie au Venezuela. De son côté, le Canada espère que la diplomatie saura régler la crise et désire que l'accès pour l'aide humanitaire ne soit plus entravé.

Funérailles des sept enfants de la famille Barho

Les sept cercueils ont été transportés à l'avant de la salle par des pompiers et sont arrivés dans sept corbillards différents. Photo : Radio-Canada / Gabriel Garon

Près de 2000 personnes ont assisté samedi après-midi aux funérailles des sept enfants de la famille Barho, morts dans un violent incendie en début de semaine. La cérémonie, qui a duré près de deux heures, s'est déroulée sous le signe de la solidarité au Centre Cunard et non à la mosquée Ummah que fréquentait la famille Barho. Leur père, Ebraheim Barho, lutte encore pour sa vie après avoir tenté de sauver ses enfants. Leur mère, Kawthar Barho, qui a aussi subi des blessures, a assisté aux funérailles, mais à l'abri des caméras.

Appel du Vatican à combattre les abus sexuels

Le pape François a assisté à la messe dans la salle royale du Palais Apostolique du Vatican, dimanche matin. Photo : AFP / Getty Images / Giuseppe Lami

Le pape François a appelé à une « bataille totale » contre un crime qu'il a qualifié d'« abominable », dimanche, dernier jour de la conférence du Vatican sur les abus sexuels commis sur des mineurs par des membres du clergé. Le pape a aussi comparé les abus sexuels sur mineurs par le clergé à des « sacrifices des rites païens » et a appelé à « ne plus jamais couvrir » de tels crimes.

Un cardinal allemand, proche du pape, a admis samedi que l'Église avait parfois détruit des dossiers sur des ecclésiastiques pourtant coupables, à l'évidence, d'avoir agressé sexuellement des mineurs, et a appelé à une nouvelle culture de transparence pour répondre aux scandales.

Michel Cadotte déclaré coupable d'homicide involontaire

Michel Cadotte a été reconnu coupable d'homicide involontaire. Photo : Radio-Canada

Le verdict du jury est tombé samedi avant-midi au palais de justice de Montréal : Michel Cadotte a été reconnu coupable de l'homicide involontaire de son épouse Jocelyne Lizotte, survenu en février 2017. L’homme de 57 ans avait avoué l'avoir étouffée dans le lit qu'elle occupait dans un CHSLD de Montréal, où elle recevait des traitements pour la maladie d'Alzheimer, dont elle était gravement atteinte.

Félix Auger-Aliassime écrit l’histoire à Rio

Félix Auger-Aliassime a établi un record à Rio. Photo : Associated Press / Leo Correa

À l'âge de 18 ans, le Québécois Félix Auger-Aliassime est devenu le plus jeune finaliste de l'histoire d'un tournoi ATP 500, en défaisant en trois manches l'Uruguayen Pablo Cuevas en demi-finales du tournoi de Rio samedi après-midi. Il s'est incliné en finale en deux manches devant le Serbe Laslo Djere, dimanche. En plus de mettre la main sur une bourse de 185 000 $ US remis au finaliste, sa performance brésilienne lui ouvrira les portes du top 60.

Des Canadiens touchent une pension de l'Allemagne après avoir collaboré à l'époque nazie

Le souvenir de l'horreur nazie est toujours présent sous la forme de pensions versées à des survivants de la Deuxième Guerre mondiale. Photo : Associated Press

Le Canada compte 121 citoyens qui reçoivent toujours de l'Allemagne des pensions liées à leur collaboration au régime du IIIe Reich ou parce qu'ils ont été enrôlés de force dans l'armée nazie, révèle un rapport récemment rendu public par Berlin. Le document en question, publié vendredi par le ministère allemand du Travail, indique qu'un peu plus de 2000 personnes originaires de divers pays touchent toujours cette allocation pouvant frôler les 2000 $ par mois.

