La tension monte à Tracadie

La rencontre avait été convoquée par des conseillers municipaux. Des opposants au maire Denis Losier ont demandé l’élection d’un nouveau porte-parole pour, notamment, les communications officielles de la Ville.

Denis Losier, maire de Tracadie. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Hughes

Le maire estime que l’on cherche à le museler et affirme que cela irait à l'encontre de la loi sur les municipalités.

Rappelant que ce n’était pas lui qui avait convoqué les élus et les citoyens à cette rencontre un dimanche après-midi, M. Losier a qualifié la situation de coup d’État , de mutinerie et de prise de contrôle .

Jean-Yves Mcgraw, conseiller municipal. Photo : Radio-Canada / Jean-Yves Mcgraw

On ne veut pas lui enlever le droit de porte-parole , rétorque le conseiller Jean-Yves Mcgraw. On veut qu'il soit le porte-parole de ce que le conseil décide. On ne veut pas qu'il prenne l'initiative de faire une conférence de presse, puis d'aborder des points sans consulter le conseil. C’est uniquement ça.

M. Mcgraw faisait référence à la conférence de presse organisée par le maire Losier, jeudi, durant laquelle il s’est vidé le coeur pendant environ deux heures.

Le ton monte à la réunion

La réunion extraordinaire du 24 février a fait salle comble à Tracadie. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Hughes

Le ton a monté à plus d’une occasion, dimanche, durant les échanges. Le président a dû demander le silence à plusieurs reprises.

Un citoyen s’est tenu devant les élus et a déchiré devant eux l’ordre du jour de la réunion.

Un citoyen a déchiré l'ordre du jour de la réunion. Photo : Radio-Canada

Au coeur du conflit à Tracadie, la gouvernance des anciens districts de services locaux (DSL), qui ont joint la ville pour former la Municipalité régionale de Tracadie.

Yolan Thomas, conseiller municipal. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Hughes

De nombreux résidents des anciens DSL se plaignent de ne pas recevoir ce qu'on leur avait promis lors de la fusion, et estiment qu'ils sont loin d'en avoir pour leur argent.

Ginette Brideau Kervin, conseillère municipale. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Hughes

Une pétition, lancée par l’ancienne conseillère municipale Norma McGraw, qui a démissionné l’an dernier, demande de démanteler l’actuelle Municipalité régionale.

Norma Mcgraw, conseillère municipale de Tracadie jusqu'en 2018. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Hughes

Des citoyens s’avouent exaspérés du climat qui règne au conseil municipal. L’une d’entre elles, Marjorie Carroll, s’est dite frustrée par l’obstruction causée, selon elle, par une partie du conseil municipal.

La réunion qui a été icitte aujourd'hui, c'est de la bullshit. On a perdu un dimanche pour venir icitte puis se faire garrocher la corde d'un bord à l'autre , a lancé la résidente au sortir de la rencontre. On est tannés de ça, les citoyens. Je paie mes taxes comme tout le monde!

D’après le reportage de Jean-Philippe Hughes