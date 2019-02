C'est parti pour la soirée des Oscars, ainsi que pour les Canadiens en nomination

Accompagnés sur scène par le chanteur Adam Lambert, les membres du groupe ont charmé la salle avec We Will Rock You et We Are The Champions.

Le premier Oscar de la soirée est allé à Regina King, une première statuette pour elle également. Elle a gagné pour le film Si Beale Street pouvait parler. La comédienne était accompagnée de sa mère qu’elle a longuement remerciée.

Trois courts métrages canadiens font partie de la liste des finalistes. Il s'agit des films Fauve, de Jérémy Comte, et Marguerite, de Marianne Farley, ainsi que du film d'animation Animal Behaviour (Zoothérapie) de David Fine et Alison Snowden, un duo déjà oscarisé en1995.

Les longs métrages Roma, du Mexicain Alfonso Cuaron, et La favorite, du Grec Yorgos Lanthimos, partent en tête de la course avec 10 nominations chacun. Une étoile est née, de l’Américain Bradley Cooper, en a récolté huit.

Pour la première fois depuis 1989, les Oscars sont privés de maître de cérémonie. L'Académie avait bien offert le poste au comédien et humoriste Kevin Hart, mais celui-ci a jeté l'éponge après la résurgence de vieux tweets jugés homophobes.

Les organisateurs ont finalement choisi de se passer d'animateur unique, préférant laisser des vedettes se succéder pour présenter chaque récompense. L'occasion aussi pour eux de muscler une cérémonie jugée trop molle par de nombreux professionnels, et de ramener sa durée à trois heures.

Des vedettes de la musique se sont relayés pour rythmer le spectacle et défendre les titres concourant dans la catégorie de la meilleure chanson.

Les finalistes et les gagnants (en gras) des 24 Oscars

Meilleur film

La panthère noire

BlacKkKlansman

Bohemian Rhapsody

La favorite

Le livre de Green

Roma

Une étoile est née (A Star is born)

Vice

Meilleur réalisateur

Alfonso Cuaron (Roma)

Yorgos Lanthimos (La favorite)

Spike Lee (BlacKkKlansman)

Adam McKay (Vice)

Pawel Pawlikowski (Cold War)

Meilleure actrice

Yalitza Aparicio (Roma)

Glenn Close (The Wife)

Olivia Colman (La favorite)

Lady Gaga (Une étoile est née)

Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?)

Meilleur acteur

Christian Bale (Vice)

Bradley Cooper (Une étoile est née)

Willem Dafoe (At Eternity's Gate)

Rami Malek (Bohemian Rhapsody)

Viggo Mortensen (Le livre de Green)

Meilleur second rôle féminin

Amy Adams (Vice)

Marina de Tavira (Roma)

Regina King (Si Beale Street pouvait parler)

Emma Stone (La favorite)

Rachel Weisz (La favorite)

Meilleur second rôle masculin

Mahershala Ali (Le livre de Green)

Adam Driver (BlacKkKlansman)

Sam Elliott (Une étoile est née)

Richard E. Grant (Pourras-tu me pardonner un jour?)

Sam Rockwell (Vice)

Meilleur scénario adapté

Joel Coen et Ethan Coen (The Ballad of Buster Scruggs)

Charlie Wachtel, David Rabinowitz, Kevin Willmott et Spike Lee (BlacKkKlansman)

Nicole Holofcener et Jeff Whitty (Can You Ever Forgive Me?)

Barry Jenkins (If Beale Street Could Talk)

Eric Roth, Bradley Cooper, Will Fetters (Une étoile est née)

Meilleur scénario original

Deborah Davis et Tony McNamara (La favorite)

Paul Schrader (First Reformed)

Nick Vallelonga, Brian Currie, Peter Farrelly (Le livre de Green)

Alfonso Cuarón (Roma)

Adam McKay (Vice)

Meilleur film en langue étrangère

Capharnaüm (Liban)

Cold War (Pologne)

Never Look Away (Allemagne)

Roma (Mexique)

Une affaire de famille (Shoplifters) (Japon)

Meilleur film d'animation

Les Incroyables II

Isle of Dogs

Mirai

Ralph Breaks the Internet

Spider-Man into the Spider-verse

Meilleure chanson

All The Stars (Black Panther)

I’ll Fight (RBG)

The Place Where Lost Things Go (Le retour de Mary Poppins)

Shallow (Une étoile est née)

When A cowboy Trades His Spurs For Wings (The Ballad of Buster Scruggs)

Meilleure musique de film

Ludwig Goransson (Black Panther)

Terence Blanchard (BlacKkKlansman)

Nicholas Britell (If Beatle Street Could Talk)

Alexandre Desplat (Isle of Dogs)

Marc Shaiman (Le retour de Mary Poppins)

Meilleur court métrage d'animation

Animal Behavior, Alison Snowden et David Fine

Bao, Domee Shi et Becky Neiman-Cobb

Late Afternoon, Louise Bagnall et Nuria González Blanco

One Small Step, Andrew Chesworth et Bobby Pontillas

Weekends, Trevor Jimenez

Meilleur court métrage de fiction

Detainment, Vincent Lambe

Fauve, Jeremy Comte

Marguerite, Marianne Farley

Mother, Rodrigo Sorogoyen

Skin, Guy Nattiv

Meilleur court métrage documentaire

Black Sheep

End Game

Lifeboat

A Night at The Garden

Period. End of Sentence

Meilleure direction photo

Lukasz Zal (Cold War)

Robbie Ryan (La favorite)

Caleb Deschanel (Never Look Away)

Alfonso Cuaron (Roma)

Matthew Libatique (Une étoile est née)

Meilleur montage de son

Benjamin A. Burtt et Steve Boeddeker (Black Panther)

John Warhurst et Nina Hartstone (Bohemian Rhapsody)

Ai-Ling Lee et Mildred Iatrou Morgan (First Man)

Ethan Van der Ryn et Erik Aadahl (A Quiet Place)

Meilleur montage

Barry Alexander Brown (BlacKkKlansman)

John Ottman (Bohemian Rhapsody)

Yorgos Mavropsaridis (La favorite)

Patrick J. Don Vito (Le livre de Green)

Hank Corwin (Vice)

Meilleurs effets visuels

Dan DeLeeuw, Kelly Port, Russell Earl et Dan Sudick (Avengers : Infinity War)

Christopher Lawrence, Michael Eames, Theo Jones et Chris Corbould (Christopher Robin)

Paul Lambert, Ian Hunter, Tristan Myles et J.D. Schwalm (First Man)

Roger Guyett, Grady Cofer, Matthew E. Butler et David Shirk (Ready Player One)

Rob Bredow, Patrick Tubach, Neal Scanlan et Dominic Tuohy (Solo : A Star Wars Story)

Meilleurs décors

Hannah Beachler et Jay Hart (Black Panther)

Fiona Crombie et Alice Felton (La favorite)

Nathan Crowley et Kathy Lucas (First Man)

John Myhre et Gordon Sim (Le retour de Mary Poppins)

Eugenio Caballero et Bárbara Enríquez (Roma)

Meilleur mixage de son

Steve Boeddeker, Brandon Proctor et Peter Devlin (Black Panther)

Paul Massey, Tim Cavagin et John Casali (Bohemian Rhapsody)

Jon Taylor, Frank A. Montaño, Ai-Ling Lee et Mary H. Ellis (First Man)

Skip Lievsay, Craig Henighan et José Antonio García (Roma)

Tom Ozanich, Dean Zupancic, Jason Ruder et Steve Morrow (Une étoile est née)

Meilleur film documentaire

Free Solo

Minding the Gap

RBG

Hale County, This Morning, This Evening

Of Fathers and Sons

Meilleurs costumes

Mary Zophres (The Ballad of Buster Scruggs)

Ruth Carter (Black Panther)

Sandy Powell (La favorite, Le retour de Mary Poppins)

Alexandra Byrne (Marie Stuart, reine d’Écosse)

Meilleurs maquillage et coiffure

Göran Lundström and Pamela Goldammer (Border)

Jenny Shircore, Marc Pilcher and Jessica Brooks (Marie Stuart, reine d’Écosse)

Greg Cannom, Kate Biscoe and Patricia Dehaney (Vice)