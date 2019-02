Un magasin d'alimentation ravagé par un incendie à Treherne

Le magasin Food Store, situé sur l'avenue Railway, a été dévoré par les flammes, malgré l'aide apportée par les pompiers d'autres localités de la région, dont Saint-Léon, Rathwell et Holland.

Selon le Service d'incendie de la municipalité de Norfolk Treherne, les vents et les conditions météorologiques ont rendu la lutte contre le feu difficile.

Le préfet Will Eert indique que les pompiers ont été appelés à intervenir vers 22 h 30. Il se dit soulagé que personne n’ait été blessé.

« Nous sommes très reconnaissants. [Les pompiers] ont fait de leur mieux. De toute évidence, on parle tout de même d’un gros incendie quand trois services de la région sont appelés en renfort. Nous sommes donc très reconnaissants du travail accompli par nos pompiers volontaires. »

Le préfet ajoute que le Bureau du commissaire aux incendies du Manitoba enquêtera.

Une série d'incendies

Ce n’est pas le premier incendie à se produire à Treherne en l'espace de quelques mois. En septembre 2018, un feu avait notamment ravagé la pharmacie de la petite communauté. L’établissement a depuis rouvert ses portes. Plus tôt cette année-là, un bâtiment industriel avait aussi pris feu.

Il n'est pas clair, dans l’immédiat, si le magasin Food Store rouvrira, et à quel endroit. Treherne dispose tout de même d'un autre magasin d'alimentation.

La communauté est située à une trentaine de kilomètres à l’ouest de Saint-Claude, et au nord des communautés de Notre-Dame-de-Lourdes et Saint-Léon.



Avec des informations de Thibault Jourdan et Tessa Vanderhart