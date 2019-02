Une future école francophone envisagée près de Smithers

Ce nouvel établissement scolaire devrait accueillir des classes de la maternelle jusqu'à la 4e année du primaire.

Une mère de famille de Smithers, Léa-Marie Bowes-Lyon, qui fait partie des parents qui ont proposé le projet au CSF, est ravie de cette décision. Selon elle, une quinzaine d’élèves pourraient être inscrits dès la prochaine rentrée scolaire.

Le secrétaire-trésorier du CSF, Sylvain Allison, va consulter les responsables du projet et les parents pour trouver l'emplacement de la future école.

Il y a peut-être un des deux locaux qui sont identifiés et qui ont certainement besoin de certaines rénovations, et il faudra être prêt pour septembre et il faudra commencer plus tôt que tard.

Sylvain Allison, secrétaire-trésorier du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique