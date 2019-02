Avant les Oscars, Glenn Close et Alfonso Cuaron récompensés aux prix Spirit

La 34e cérémonie des prix Spirit, qui récompensent le cinéma indépendant, a sacrée samedi soir Glenn Close et Barry Jenkins pour le film Si Beale Street pouvait parler.

Glenn Close a été sacrée meilleure actrice pour son rôle dans The Wife tandis que plusieurs s’attendent à ce qu’elle remporte son premier Oscar, dimanche soir, dans la même catégorie.

Regina King a reçu le Spirit du meilleur second rôle pour sa performance dans Si Beale Street pouvait parler, l'adaptation du roman de James Baldwin. L'actrice se trouve elle aussi nommée dans la même catégorie aux Oscars.

Quant au long métrage Roma du réalisateur mexicain Alfonso Cuaron, il a gagné le prix du meilleur film en langue étrangère.

Les femmes réalisatrices encouragées

Trois finalistes sur cinq dans les catégories du meilleur réalisateur étaient des femmes. Idem dans la catégorie du meilleur film indépendant, où trois films sur cinq ont été tournés par des femmes.

Debra Granik pour son film Sans laisser de trace, Tamara Jenkins avec Private Life et Lynne Ramsay avec Tu n'as jamais vraiment été là étaient en compétition aux côtés de Paul Schrader (Sur le chemin de la redemption) et de Barry Jenkins (Si Beale Street pouvait parler).

Déjà récompensé il y a deux ans pour son film Moonlight, Barry Jenkins a remporté le prix du meilleur réalisateur, et son long métrage Si Beale Street pouvait parler, le prix du meilleur film. Face aux réalisatrices, le cinéaste n'a pas su cacher son malaise.

Je ne vais pas vous mentir, je ne voulais pas gagner ça Barry Jenkins

Barry Jenkins a profité de son discours pour insister sur la nécessité d’avoir davantage de films réalisés par des femmes, en accordant une mention spéciale à la cinéaste Lynne Ramsay, qui l’a encouragé alors qu’il était encore étudiant. Tu n’as jamais vraiment été là a tout de même remporté le prix du meilleur montage.

De son côté, Debra Granik, lauréate du prix Bonnie visant à encourager les femmes cinéastes en milieu de carrière, a reçu une ovation.

Le réalisateur du film « Moonlight » Barry Jenkins Photo : AP / Richard Shotwell

Un prélude aux Oscars

Le prix du meilleur premier long métrage a été attribué à Boots Riley pour sa comédie satirique Sorry to bother you, absente aux Oscars.

L’animatrice de la soirée, Aubrey Plaza, qui joue dans la série Parks and Recreation, affirme que si la cérémonie, généralement considérée comme un bon indicateur pour les Oscars, s’est particulièrement démarquée cette année, c’est parce que les Spirits ont retrouvé leurs racines en honorant les films trop beaux pour être vus .

En effet, le prix Spirit du meilleur film a souvent prédit un Oscar. C’était le cas pour Moonlight, de Barry Jenkins, en 2017, Spotlight, de Tom McCarthy, en 2016 , Birdman, d'Alejandro Gonzalez Iñárritu, en 2015, ou encore pour Esclave pendant 12 ans, de Steve McQueen, en 2014.

Ces prix sont par ailleurs remis aux films dont le budget est inférieur à 20 millions de dollars, éliminant ainsi automatiquement la participation des films au budget plus importants tels que Black Panther ou Une étoile est née (A Star is born), tous deux en lice pour l’Oscar du meilleur film.

Les Spirit se concentrent également spécifiquement aux films américains, laissant alors Roma dans la catégorie du meilleur film en langue étrangère.

À ce sujet, Alfonso Cuaron a déclaré que cela est la preuve que « le cinéma se diversifie » et que la catégorie du film étranger « ne sera bientôt plus utile ». Roma pourrait devenir le premier film en langue étrangère à remporter le prix du meilleur film aux Oscars.