Des citoyens réclament le rétablissement de la pêche blanche sur le lac Kipawa

Des citoyens du Témiscamingue Sud réclament depuis plusieurs mois la réouverture de la pêche blanche sur le lac Kipawa. La pêche hivernale est interdite sur ce plan d'eau jusqu'en 2020 dans le but de contrer la baisse du touladi.

Les membres d'un comité de promotion de la pêche blanche tentent, sans succès, depuis plusieurs mois de convaincre les responsables du ministère des Forets, de la Faune et des Parcs de réviser leur position.

Pour Paul Bérubé, membre du comité, la pêche blanche est une activité très importante dans la région.

C'est important parce qu'il y a plusieurs raisons, dit le principal intéressé. Lorsqu'on choisit de vivre dans une région comme le Témiscamingue, on n'a pas beaucoup d'activité surtout les activités familiales. Donc c'est une activité importante et pour plusieurs parmi nous qui vivent autour du lac, c'est toujours un événement de famille et entre amis. Durant la saison d'hiver, il y a moins de choses à faire, c'est la raison principale.

Les citoyens veulent que le ministère reconnaisse que le marnage est la vraie menace pour le touladi.

Dans leurs échanges avec les responsables du ministère, ils disent qu'ils sont prêts, malgré tout, à accepter des restrictions pour permettre la pêche blanche et réduire la pression sur le touladi.

Le ministère écarte cette possibilité qui affecterait, selon lui, le programme de repeuplement en cours.

Notre but n'est pas de changer le règlement du jour au lendemain, ça aurait été idéal, mais pas réel. Ils ont une révision de planifiée en 2020, on voulait porter au monstre nos objectifs pour être prêt pour qu'ils connaissent nos buts avant la révision de 2020 , dit Paul Bérubé.

L'appui de la MRC demandé

Les citoyens demandent l'appui de la MRC de Témiscamingue dans ce dossier.

La préfète Claire Boluc dit que son administration n'a pas encore pris position.

On n'a pas dit c'est blanc ou c'est noir, on n'a pas dit vous avez raison ou tort. Claire Boluc

Dans un dossier comme celui-là, il faut vraiment voir la nature des propositions qui sont mises de l'avant. Est-ce que c'est possible de poser des gestes qui permettent aux gens de récupérer un droit tout en maintenant l'objectif de réinstaurer une population de touladi sur le lac Kipawa, dit-elle. On accompagne tout l'exercice, mais pour le moment, on n'a pas pris position pour ou contre.

Il nous a été impossible d'obtenir la position du ministère.

Le comité mène actuellement un sondage sur la pêche blanche auprès des citoyens.