Un deuxième toit s'effondre sous le poids de la neige à Nicolet

Le poids de la neige et de la glace auraient eu raison d'une partie de la structure. Personne n'a été blessé.

Selon des responsables rencontrés sur place, le toit avait pourtant été déneigé, il y a deux semaines.

Les activités commerciales se déroulent normalement même si une partie des matériaux du magasin n’est plus accessible. Un camion de livraison se trouve également coincé sous les décombres.

Il s'agit du sixième effondrement du genre recensé en un peu plus d'une semaine dans la région. Deux commerces de Trois-Rivières et deux immeubles municipaux, à Shawinigan et à Notre-Dame-du-Mont-Carmel, ont subi le même sort.

Heureusement, aucun de ces incidents n'a fait de victime.