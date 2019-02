Mobilisation autour d'une entreprise qui a perdu son entrepôt au Témiscamingue

Le toit de l'entrepôt de l'entreprise Services Informatiques Logitem de Ville-Marie s’est effondré vendredi en début de soirée.

Le lendemain, des entreprises et plusieurs personnes ont répondu présentes pour récupérer la marchandise et la mettre à l’abri.

On a eu notre clientèle avec qui on travaille, on a appelé un peu partout, on a eu de l'aide de Transport D.Barrette, Transport Symkam, Breton construction et nos employés. On a des gens qui ont entreposé temporairement des biens un peu partout [...] C'est vraiment une belle solidarité de tout le monde , a dit le président de l’entreprise, Alain Lecompte.

On ne connaît pas encore les causes de l'effondrement.

L'événement n'affecte pas les opérations quotidiennes de l'entreprise spécialisée notamment dans la vente d'équipements informatiques, d'articles scolaires et de bureaux.