Une victoire et des roses pour Helder Duarte

« Tu ne sais jamais à quel point tu es fort jusqu'au jour où être fort demeure la seule option. » La phrase était l'une des préférées d'Helder Duarte, entraîneur-chef de l'équipe féminine de soccer du Rouge et Or, décédé soudainement la semaine dernière à l'âge de 56 ans .

C'est avec cette philosophie en tête que les joueuses de l'Université Laval ont pris la route de Trois-Rivières, dimanche matin, pour y disputer un match contre les Patriotes de l'Université du Québec à Trois-Rivières en après-midi. Match qu'elles ont gagné 6-1.

Il s'agissait du tout premier duel sans Helder Duarte sur les lignes de côté.

Toujours secouées par la triste nouvelle de son décès à la suite d'un crise cardiaque, dans la nuit de mercredi à jeudi, les filles du Rouge et Or se sont préparées à l'absence inévitable du « Grand Manitou ».

Elles ont notamment acheté 11 roses, qu'elles ont déposé sur la chaise normalement occupée par Helder Duarte pendant les matchs. Des t-shirts ont aussi été confectionnés à sa mémoire, sur lesquels a été imprimé l'une de ses citations les plus marquantes.

L'équipe féminine de soccer du Rouge et Or joue son premier match à Trois-Rivière aujourd’hui depuis la mort de son entraîneur-chef Helder Duarte. Les joueuses porteront sa citation préférée sur leur chandail. #rcqc pic.twitter.com/tTW2jadIpH — Marc-Antoine Lavoie (@MarcALavoie) 24 février 2019

Les filles s'étaient réunies jeudi afin d'encaisser le choc ensemble et de décider si elles joueraient le match prévu aujourd'hui. Elles ont finalement pris la décision de fouler le terrain malgré le deuil.

« Je le sais et elles le savent que c’est ce qu’Helder aurait voulu », résume Marie-Pier Bilodeau, entraîneure adjointe de l'équipe et qui connaissait Helder Duarte depuis de nombreuses années.

« L’événement est très rapproché, a-t-elle reconnu dimanche matin. Aller sur la route c’est peut-être une bonne chose. »

L'objectif principal était de jouer « sans se mettre de pression », tel que l'aurait demandé Helder à ses protégées.

Pluie d'hommages

À Trois-Rivières, l'organisation des Patriotes a proposé au Rouge et Or une minute silence avant la rencontre.

Les filles des deux équipes ont également porter un brassard noir marqué des initiales du disparu.

Des attentions qui s'ajoutent aux nombreux hommages aux quatre coins de la province dans le monde du soccer.

Le plus important rassemblement à la mémoire de l'entraîneur, considéré comme un pilier du développement du soccer dans la région de Québec, aura lieu le 10 mars.

Des cérémonies auriont lieu avant la partie entre le Rouge et Or féminin et les Carabins de l'Université de Montréal, leurs plus grandes rivales, prévue à 13 h 30.

Marie-Pier Bilodeau, entraîneure adjoint du Rouge et Or soccer féminin. Photo : Radio-Canada

L'organisation montréalaise n'a d'ailleurs pas hésité à mettre la rivalité de côté, étant la première à se manifester pour offrir son soutien au Rouge et Or, a fait savoir Marie-Pier Bilodeau.

Les hommages seront tenus au Stade Telus-UL, qui risque « de ne pas être assez grand » pour accueillir les milliers de joueurs de soccer dont le parcours a été influencé par Duarte au cours de sa carrière.

Le tout sera organisé en collaboration avec les proches d'Helder Duarte. « On veut aussi être dans le respect de la famille », soutient Marie-Pier Bilodeau.