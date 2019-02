Défi 28 jours : quand la bière sans alcool a la cote

Il y a à peine deux ans, la microbrasserie Le BockAle, à Drummondville, s’est lancée dans la production de bière sans alcool.

Depuis, les ventes de ces produits ont connu une croissance soutenue. Elles représentent désormais 75 % du chiffre d'affaires de l'entreprise.

Les études nous disaient que c'était un marché en très grande croissance, indique le copropriétaire, Michael Jean. On a décidé de revirer notre stratégie pour concentrer l'ensemble de notre marketing sur les bières sans alcool. On a développé plusieurs nouveaux produits.

L’an dernier, en plein Défi 28 jours, Le BockAle a même été victime de son succès. L’entreprise s’est retrouvée à sec; la demande était trop importante.

On a été pris les culottes à terre , se souvient le copropriétaire.

Cette année, il n’était pas question de vivre un autre problème d'approvisionnement. Dès le mois de décembre, la cadence de production a été accélérée afin de faire des réserves pour traverser le mois de février sans pépin.

On s’attendait à un mois de janvier et février rock and roll et c’est vraiment ce qu’on a vécu. C’est certain que le Défi 28 jours n’est pas étranger à notre succès.

Michael Jean, copropriétaire de la microbrasserie Le BockAle