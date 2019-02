Saint-Gabriel-de-Rimouski inaugure sa patinoire couverte

La Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski a inauguré son nouvel aréna dimanche après-midi. Le bâtiment, qui a nécessité un investissement de plus de 1,5 million de dollars, abrite une patinoire et des gradins pouvant accueillir jusqu'à 200 personnes.

Le financement pour la construction de cette nouvelle infrastructure provient d'aides financières octroyées par le gouvernement du Québec, la MRC de la Mitis et Desjardins.

Les coûts restants ont été couverts par la Municipalité et par un montant de 130 000 $ amassé par les citoyens de Saint-Gabriel-de-Rimouski.

« Le conseil municipal avait un intérêt. Il voulait mettre de l'avant un projet rassembleur pour notre jeunesse. [...] À Saint-Gabriel, on est un village de hockey », soutient le responsable des loisirs et de la culture à Saint-Gabriel-de-Rimouski, Louis-Georges Lévesque.

Selon M. Lévesque, jusqu'à 12 équipes de hockey sont formées dans la municipalité de près de 1 200 résidents.

Le Centre sportif Desjardins de Saint-Gabriel-de-Rimouski Photo : Radio-Canada / Isabelle Damphousse

Le nom officiel de la patinoire a également été dévoilé dimanche. Le bâtiment portera le nom de Centre sportif Desjardins pour souligner l'aide financière reçue par Desjardins.

Selon M. Lévesque, la patinoire couverte de 56 mètres de long et d'environ 26 mètres de large va permettre aux citoyens de profiter de la glace sur une plus longue période de l'année.

On a ramené les 50 ans et plus à leurs patins, ce qui ne se faisait pas quand il faisait trop froid ou quand il y avait de la neige sur la patinoire , ajoute-t-il.

On veut garder les jeunes familles à Saint-Gabriel. [...] C'est investir dans nos jeunes. C'est investir dans les sports. L'activité physique c'est primordial pour nous. Louis-Georges Lévesque, responsable des loisirs et de la culture à Saint-Gabriel-de-Rimouski

Les travaux, menés par la compagnie HONCO, avaient été amorcés à l'été 2018.

D'après les informations d'Isabelle Damphousse