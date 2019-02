Le Parti progressiste-conservateur de Doug Ford loin devant en matière de dons

Les conservateurs ont déclaré un total de 506 118 $ en dons politiques depuis le début de 2019, selon les chiffres d'Élections Ontario. Il s’agit de dix fois plus que les dons récoltés par les néo-démocrates et les libéraux, additionnés ensemble.

Les troupes de Doug Ford pourraient en amasser encore davantage mercredi, alors que le parti tiendra son plus grand événement de financement. Le souper des leaders aura lieu au Centre des congrès de Toronto et les billets se vendent 1250 $.

Doug Ford et le caucus du parti ont accompli beaucoup en 2018, peut-on lire sur l’invitation de l’événement. Il y a encore beaucoup à faire en 2019 et pour continuer à faire avancer les choses pour la population, nous avons besoin de votre aide pour augmenter nos fonds le plus rapidement possible.

Lorsque le financement des partis politiques par les entreprises et les syndicats était légal, ce souper a rapporté aux progressistes-conservateurs deux millions de dollars.

Le mois dernier, le parti a envoyé aux moins neuf courriels incitant leurs partisans à donner.

L'un de ces courriels leur demandait de penser aux économies réalisées par les Ontariens grâce à la baisse du prix de l'essence et de faire un don au parti.