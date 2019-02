Dur lendemain aux frontières du Venezuela

Un cordon de militaires vénézuéliens garde l'accès à la frontière avec la Colombie dimanche, et un calme tendu règne dans les rues d'Urena, théâtre de violents affrontements la veille pour le passage de l'aide promise par l'opposition au président Nicolas Maduro.

Près de 300 personnes ont été blessées samedi aux frontières, dont une majorité sur les voies d'accès au pont Francisco de Paula Santanderla et dans les rues d'Urena, localité qui fait face à Cucuta en Colombie, où se sont rendus l'opposant Juan Guaido et le président colombien Ivan Duque.

Les manifestants qui exigeaient le passage d'un convoi de vivres et de médicaments ont été pourchassés sans ménagement par la Garde nationale bolivarienne et la police, qui ont fait usage de gaz lacrymogènes et de balles en caoutchouc.

Les rues témoignaient dimanche de ces violences, jonchées d'ordures et de débris, ainsi que de cartouches de gaz lacrymogènes et de munitions en caoutchouc utilisées par les forces de l'ordre pour disperser la foule.

La carcasse d'un autobus incendié par les manifestants gisait à proximité du pont en travers de la route.

Désertions

Juan Guaido, président par intérim soutenu par une cinquantaine de pays, a dénoncé la violence de miliciens.

Messieurs des forces armées, ne laissez pas des forces irrégulières décider du destin de ce pays. Juan Guaido, président autoproclamé du Venezuela

Un peu plus d'une centaine de membres des forces de sécurité du Venezuela ont par ailleurs déserté depuis samedi et sont passés en Colombie, alors que la tension s'accroît autour de l'entrée de l'aide humanitaire, selon le service des migrations colombien.

Des troubles similaires se sont déroulés dans la localité voisine de San Antonio, qui ouvre l'accès au principal pont piéton Simon Bolívar.

Le gouvernement Maduro a ordonné la « fermeture totale » des quatre points de franchissement dans l'État frontalier de Tachira (ouest) afin de bloquer le passage de l'aide stockée à Cucuta depuis plusieurs jours.

Malgré les besoins de la population, privée de vivres et de médicaments, le leader chaviste refuse que cette aide entre dans le pays, dénonçant une intervention militaire déguisée des États-Unis, qui en sont les principaux fournisseurs.

Pour Juan Guaido, qui a sollicité et organisé cette aide, la refuser s'apparente à un « crime ».

Le Venezuela subit une grave crise économique qui se traduit par une pénurie de produits de première nécessité et une hyperinflation qui devrait atteindre 10 000 000 % sur l'année, d'après le Fonds monétaire international. Elle a provoqué la fuite de 3,3 millions de personnes depuis 2015 selon l'ONU.

L'ONU veut éviter les dérapages

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a appelé dimanche « au calme » dans la crise vénézuélienne, demandant dans un communiqué « à tous les acteurs de réduire les tensions et de tout faire pour éviter l'aggravation » de la situation.

Comme il l'avait déjà fait vendredi après avoir reçu en fin de semaine à New York les chefs de la diplomatie américaine et vénézuélienne, Antonio Guterres a insisté sur la nécessité « d'éviter la violence à tout prix » et de bannir le recours « à la force létale, quelles que soient les circonstances ».

De plus en plus inquiet face à la tournure des événements, le secrétaire général s'est aussi dit dans le communiqué « choqué et attristé d'apprendre que plusieurs civils ont perdu la vie » samedi dans des heurts avec l'armée vénézuélienne.