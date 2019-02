Routes fermées et vols annulés dans le Nord de l’Ontario

L'hiver renchérit encore dans le Nord de l'Ontario. Plusieurs vols sont annulés et des routes sont fermées.

De la pluie verglaçante tombe depuis dimanche matin à Sudbury et des milliers de clients d’Hydro-Sudbury ont été plongés dans le noir quelques heures.

À 10 h 30, la majorité des foyers avaient de nouveau de l’électricité.

Les soubresauts de Dame nature ont toutefois des conséquences sur l’aéroport de Sudbury, où tous les départs d’Air Canada sont annulés. Même son de cloche à l’aéroport de Timmins.

Tous les vols d'Air Canada en direction et en provenance de Sudbury sont annulés dimanche. Photo : Radio-Canada / Jean-Loup Doudard

La route 101 est fermée entre Timmins et Chapleau et entre Matheson et la frontière québécoise.

La route 11 est également fermée dans les deux directions entre Longlac et Cochrane.

Même scénario pour la route 655 entre Smooth Rock Falls et Timmins.

Blizzard et tempête hivernale

Si les régions de Kirkland Lake et North Bay sont sous avertissement de pluie verglaçante, d'autres régions, dont Manitoulin, Kapuskasing, Timmins et Sault-Ste-Marie sont plutôt sous un avertissement de blizzard.

La combinaison de la neige qui tombe et des vents forts soufflant en rafales occasionnera du blizzard et une visibilité presque nulle généralisée. Environnement Canada

Une accumulation de neige de 15 à 30 cm est prévue par endroits.

Environnement Canada demande à la population d'éviter les déplacements dimanche.

Réseau santé Rive Nord évacue partiellement un de ses centres

Par ailleurs, le Réseau santé Rive Nord a partiellement évacué, samedi soir, les résidents du centre de Blind River. Cette évacuation, préventive, a eu lieu en raison de l’accumulation de neige sur le toit.