S'émerveiller même après 17 Traversées de la Gaspésie

Environ 250 skieurs et raquetteurs sont arrivés à Matane samedi.

Dimanche matin, ils ont pris la route en direction de la réserve faunique de Matane pour réaliser leur premier trajet.

Des sentiers sont aménagés pour tous les niveaux. Les fondeurs les plus en forme peuvent glisser sur 32 kilomètres, alors que d'autres glisseront sur 15 kilomètres.

La Traversée de la Gaspésie offre également des parcours pour les amateurs de raquettes.

Jacques Bouffard participe à la TDLG depuis le début.

On pratique la marche plus lente, on peut contempler et prendre le temps de s'émerveiller un peu plus en raquettes.

Jacques Bouffard, fidèle participant de la Traversée de la Gaspésie