Préparez-vous à de très forts vents et à de la poudrerie à Toronto et dans le Sud-Ouest

Les résidents de Toronto et du Sud-Ouest de l'Ontario doivent se préparer à une tempête de vent « majeure » qui apportera de très forts vents, dimanche.

Environnement Canada prévoit que la tempête débute en mi-journée. Des vents de 100 à 110 km/h souffleront sur la région de Toronto et dans tout le Sud-Ouest de la province.

Des rafales de 120 km/h sont probables dans les régions le long des rives du lac Ontario. Environnement Canada

Fenêtres brisées, bardeaux de toiture et objets non fixés qui s’envolent, les conséquences de ces vents « destructeurs » pourraient être bien réelles, prévient l’agence.

À Toronto, la visibilité pourrait également être réduite en raison de la poudrerie. « La neige fraîche sera soufflée par les vents, créant des conditions de quasi-voile blanc », explique Environnement Canada.

Les vents continuent de souffler tout au long de la soirée et devraient diminuer la nuit prochaine.

Vols annulés

Les aéroports Pearson et Billy Bishop de Toronto demandent à tout voyageur de consulter l’état de leur vol avant leur départ.

Plusieurs retards ou annulations de vols pourraient avoir lieu dimanche.

Par ailleurs les équipes d’Hydro-One, d’Hydro-Toronto et les employés municipaux de Toronto surveillent la situation de près et se disent prêts à se mettre au travail aussi tôt que possible.