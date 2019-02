Une deuxième usine de transformation de homard détruite par les flammes en un mois au Nouveau-Brunswick

L'usine de transformation de homard Cape Bald à Cap-Pelé au Nouveau-Brunswick a été incendiée. Le bâtiment est détruit. Il n'en reste que la structure. Quelque 500 employés travaillent chez Cape Bald Packers faisant de cette usine le plus grand employeur du village.

Il s’agit de la deuxième usine de Cape Bald Packers qui prend feu en l’espace d’un mois. Le 7 février dernier, c’est l’usine de Richibouctou-Village qui a été complètement détruite par les flammes.

Les 170 employés ont pu garder leur travail grâce à un service de navette qui les transportaient à l'usine de Cap-Pelé. Les deux usines détruites, l'avenir des employés est maintenant incertain.

Le panache de fumée serait aussi visible dans les villages entourant Cap-Pelé. Photo : Radio-Canada / Gabriel Garon

L’incendie se serait déclenché vers 10h dimanche matin. Les causes et l’ampleur des dégâts ne sont pas connues et aucun mort ni de blessés n’ont été reportés.

« J’ai regardé dernière chez nous et j’ai vu la boucane. Ça m’a cassé le coeur… C’est le plus gros employeur du village de Cap-Pelé et c’est une grosse partie de l’économie du village. C’est un moment triste », confie avec émotion le maire de Cap-Pelé Serge Léger.

Une économie partie en fumée

C’est dur sur une petite communauté avec l’économie qui va présentement. Vincent Breau, témoin

Cape Bald Packers est une usine spécialisée en transformation de homard. Elle emploie plus de 500 employés du village de Cap-Pelé faisant de l’entreprise le berceau de son économie.

Le maire de Cap-Pelé compte sur la communauté pour qu'elle reste unie à travers l'épreuve. Alors que le bâtiment est toujours en feu, il appelle à la mobilisation des citoyens afin de reconstruire l’usine rapidement.

Communauté ébranlée

Le feu sème l’inquiétude dans les quartiers résidentiels environnants.

Panache de fumée vue d'une maison non loin de l'usine de transformation de homards Photo : Radio-Canada / Jessica Leblanc, résidente de Cap-Pelé

Jessica LeBlanc vit au coin de la rue Niles tout juste en arrière de l’usine de transformation.

Ce matin, elle a entendu des sirènes de camions de pompiers, des ambulanciers et des voitures de police. Alertée, Madame LeBlanc a regardé à travers sa fenêtre pour voir un immense panache de fumée dans le ciel émanant de l’usine Cap Bald.

À voir une telle fumée, la résidente estime qu’il s’agit d’une perte totale. C’est d’ailleurs cette même fumée et les probabilités que des explosions aient lieu qui l’ont inquiétée et motivée à quitter les lieux par mesure de sécurité.

Déjà, alors que le feu n’est pas encore éteint, la tristesse et surtout l’inquiétude quant à l’avenir de la municipalité affligent la résidente.

Il y a un beau volume de pompiers puis d’ambulanciers. Tout le monde est là pour la sécurité, mais je suis inquiète pour l’après. De qu’est-ce qui va être le résultat. Jessica LeBlanc

La Gendarmerie royale du Canada assure un périmètre de sécurité autour de l'usine en feu. Photo : Radio-Canada / Gabriel Garon

