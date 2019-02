Une voiture défonce la vitrine d'un salon de coiffure

L’accident est survenu samedi vers 14 h lorsque six clients et six employés du magasin Hair Affair se trouvaient à l’arrière du magasin situé au 2860 de l’autoroute Pembina.

« On travaillait quand tout d'un coup une voiture est rentrée dans la vitrine, raconte Silvana Dotolo, la copropriétaire de la boutique. C’était comme un film, [mais] on a eu peur ».

L’automobiliste était âgé, dit-elle, mais a pu sortir du véhicule et ne semblait pas avoir été blessé.

La députée Sarah Guillemard de Fort Richmond faisait partie des clientes lors de l'accident. Elle se souvient du bruit du moteur et de la fumée qui s’est rapidement propagée dans le magasin. Le conducteur avait encore son pied sur la pédale et les pneus tournaient vite sur le sol.

« On s’est regardé et l’on s’est dit que nous avions été chanceux [de ne pas avoir été blessés] », dit Mme Guillemard, en soulignant que les secours sont vite arrivés.

Le commerce est fermé dimanche, le temps de réparer les dégâts.