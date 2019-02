Rassemblement en faveur du projet Authier à La Motte

La minière souhaite construire une mine de lithium à ciel ouvert près de l'esker Saint-Mathieu-Berry.

Les membres du comité organisateur affirment qu'ils représentent la majorité silencieuse qui appuie le projet.

Olivier Lemieux rappelle que le projet aura des retombées économiques positives.

C'est sûr qu'il y a les emplois autant pendant la phase de la construction que la phase d'exploitation, dit-il. C'est aussi positif pour les gens localement et pour la municipalité, il va y avoir une bonne entrée de taxe foncière, et ça va amener un « momentum » économique. Il y a des gens qui aimeraient redémarrer un dépanneur, en ayant de l'activité économique reliée à la mine, ça va être positif.

Le projet suscite de l'inquiètude et plusieurs réclament la tenue un examen du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE).

Olivier Lemieux dit qu'il fait confiance à l'entreprise Sayonna Québec et aux analyses des fonctionnaires du ministère de l'Environnement.

Toutes les études et demandes de permis sont révisées par le ministère de l'Environnement, et aussi le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Ce sont ces gens-là qui vont soulever le drapeau rouge s'il y a vraiment des problèmes pour l'environnement , soutient Olivier Lemieux.