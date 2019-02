Le Cégep de Baie-Comeau veut former des ambulanciers

Pour répondre au manque de personnel dans le secteur préhospitalier sur la Côte-Nord, le Cégep de Baie-Comeau souhaite former des ambulanciers dès 2020.

Les programmes Techniques en soins préhospitaliers d'urgence et Techniques ambulancières sont offerts dans onze établissements collégiaux, ce qui n’est pas suffisant pour pallier le manque de main-d’œuvre dans ce domaine au Québec, selon le directeur général du Cégep de Baie-Comeau, Claude Montigny.

Il ajoute qu’aucun de ces programmes n’est offert sur la Côte-Nord, malgré la présence de plusieurs entreprises ambulancières dans la région.

Ainsi, le Cégep de Baie-Comeau étudie présentement les besoins de personnel avec le CISSS de la Côte-Nord et les entreprises ambulancières nord-côtières. Claude Montigny indique que les besoins doivent être évalués à court, moyen et long terme.

Il faut penser que si on commence à l'offrir à partir de l'automne 2020, les premiers finissants sortent trois ans plus tard. Claude Montigny, directeur général du Cégep de Baie-Comeau

Le directeur général du Cégep de Baie-Comeau, Claude Montigny Photo : Radio-Canada

Selon les premières données récoltées par le Cégep, le manque d’effectif en soins préhospitaliers pourrait s’amplifier dans les prochaines années.

De plus, offrir le programme sur la Côte-Nord permettrait d’attirer et de retenir un plus grand nombre de futurs travailleurs en soins préhospitaliers dans la région, affirme Claude Montigny.

Le programme pourrait être offert en collaboration avec le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue dès l'automne 2020, si le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) donne son aval.

On va importer le programme d’un autre collège pour ne pas réinventer la roue. Il faut procéder le plus rapidement possible. Claude Montigny, directeur général du Cégep de Baie-Comeau

Former des policiers

Le Cégep avait aussi exprimé sa volonté de former des policiers dans la région. Les discussions se poursuivent pour tenter d’implanter le programme de Techniques policières à Baie-Comeau. Claude Montigny affirme avoir déjà obtenu l’appui du milieu. Le Cégep doit maintenant convaincre le MEES.

Comme il y a un contingent national, réparti entre un nombre limité de cégeps, le défi qu’on a [est] de réussir à convaincre les gens pour aller arracher une partie du contingent national. Claude Montigny, directeur général du Cégep de Baie-Comeau

La formation en Techniques policières que veut offrir le Cégep de Baie-Comeau serait centrée sur les réalités nord-côtières et autochtones.