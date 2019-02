Les pédophiles sont des « instruments de Satan », dit le pape

Lors d’un discours prononcé à la suite d’une messe tenue dans la majestueuse salle royale du Palais apostolique, le souverain pontife a notamment insisté sur les dérives de certains membres du clergé « devenant un instrument de Satan ».

« Dans les abus, nous voyons la main du mal qui n'épargne même pas l'innocence des enfants », a-t-il martelé. Pour lui, il est temps d'écouter « l'écho du cri silencieux des petits » qui se sont retrouvés devant « des bourreaux » au « cœur anesthésié par l'hypocrisie et le pouvoir ».

Le pape a aussi comparé les abus sexuels sur mineurs par le clergé à des « sacrifices des rites païens » et a appelé à « ne plus jamais couvrir » de tels crimes. « Aucun abus ne doit jamais être couvert [comme ce fut le cas par le passé] et sous-évalué, a-t-il déclaré. Cela me rappelle la pratique religieuse cruelle, répandue par le passé dans certaines cultures, qui consistait à offrir des êtres humains – spécialement des enfants – en sacrifice dans les rites païens. »

Il s'agit de crimes abominables qui doivent disparaître de la face de la terre. Beaucoup de victimes cachées dans les familles et dans divers milieux de nos sociétés le demandent. Le pape François

Venu assister au sommet depuis Lausanne, le soixantenaire Jean-Marie Fürbringer, lui-même victime d’un prêtre pédophile quand il avait 11 ans, n’a pas semblé convaincu outre mesure par les propos de François.

« On n’est pas surpris, mais on est déçus, a commenté le Suisse, place Saint-Pierre. Honnêtement, c'est un blabla pastoral, la faute du diable. Ils noient le poisson, ça permet de ne pas aborder directement les problèmes de l'Église. »

La salle royale du Palais apostolique était l'hôte d'une cérémonie religieuse à laquelle le pape a assisté, dimanche. Photo : AFP/Getty Images / Giuseppe Lami

Du concret?

Au sujet de mesures concrètes à mettre en place afin de juguler les abus sexuels d’enfants au sein de l’Église, le chef des catholiques s'est limité à demander un renforcement des consignes que les conférences épiscopales mondiales sont appelées à mettre en place.

Le pape a promis de « donner des directives uniformes pour l'Église », mais sans se soumettre à « la pression médiatique », évoquant avant tout des normes déjà en vigueur à l'échelle internationale et ecclésiastique.

« Le pape a l’intention de faire de la pédophilie le crime le plus sévère du code canon, c’est ce qui semble ressortir de son discours. Il veut aussi une norme internationale qui va s’appliquer dans tous les continents. On s’attend donc à ce qu’il y ait une modification du droit canon », a expliqué Alain Pronkin, chroniqueur indépendant versé en questions religieuses, à RDI matin, dimanche.

Le souverain pontife, qui avait rendu ces derniers temps des hommages appuyés à la presse d'investigation qui a révélé de nombreux scandales concernant des prêtres, a mis en garde contre ceux qui seraient malveillants.

[L'Église] doit se mettre au-dessus de toutes les polémiques idéologiques et des politiques journalistiques qui instrumentalisent souvent, pour des intérêts divers, même les drames vécus par les petits. Le pape François

Durant quatre jours le pape a voulu faire comprendre aux 190 participants, dont 114 présidents des épiscopats venus de tous les continents, leur « responsabilité » individuelle et collégiale face aux scandales, et prendre aussi par le bras des épiscopats d'Asie et d'Afrique qui affirmaient, même cette semaine, se sentir peu concernés.

Déjà minée par de nombreuses affaires d'abus dissimulés, la crédibilité de l'Église catholique a été sévèrement entachée en 2018 par de nouveaux scandales de grande ampleur, au Chili, aux États-Unis ou en Allemagne.

Avec les informations de l'Agence France-Presse et de Reuters