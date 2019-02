80 pompiers appelés pour un incendie dans un immeuble à logements

L’immeuble, situé au 780 avenue Calixa-Lavallée, comporte 9 logements, étalé sur 4 étages.

« Rapidement sur place, on a procédé à l’évacuation des logements et on a constaté que l’incendie s’était propagé à la grandeur de la toiture », a indiqué le porte-parole des pompiers de Québec, Bill Noonan.

Un autobus du Réseau de transport de la Capitale (RTC) a été déployé sur place.

Incendie sur l'avenue Calixa-Lavallée : c'est contrôlé et presque terminé. Les pompiers vont maintenant tenter de trouver la cause du brasier #rcqc pic.twitter.com/vsABduA6qa — Pierre-Alexandre Bolduc (@p_abolduc) 24 février 2019

L'aggravation non probable a été déclarée peu avant 5 h.

Personne n’a été blessée durant l’intervention et la Croix-Rouge a pris en charge les sinistrés.