2018 : l'année la plus meurtrière pour les civils afghans

L'année 2018 a été la plus meurtrière jamais enregistrée pour les civils victimes du conflit afghan, avec 3804 décès en grande majorité imputés aux insurgés des talibans et du groupe armé l'État islamique (EI), a révélé dimanche un rapport onusien.

Selon la Mission de l'ONU en Afghanistan (MANUA) et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme, ces décès sont en augmentation de 11 % par rapport à 2017.

Depuis 2014, au moins 3500 civils meurent chaque année des conséquences de la guerre en Afghanistan. En dix années de recensement des victimes civiles du conflit, les Nations Unies ont dénombré 32 000 morts et 60 000 blessés.

Le nombre d'enfants tués a également atteint un record en 2018 (927, contre 826 en 2017 et 926 en 2016). Plus de 7000 blessés ont été comptabilisés, soit un niveau équivalent à ces quatre dernières années.

Selon l'ONU, les facteurs clés qui ont contribué à cette augmentation significative du nombre de décès sont le « ciblage délibéré des civils » lors d'attaques-suicides menées par les groupes insurgés ainsi que les bombardements aériens et les combats au sol opérés par les forces progouvernementales.

Ainsi, si 63 % des morts et blessés sont imputés aux groupes rebelles (37 % aux talibans, 20 % à l'EI et 6 % à d'autres groupes), 24 % sont des victimes collatérales des forces progouvernementales (14 % des forces armées afghanes et 6 % de la coalition internationale).

« C'est la première fois que les opérations aériennes se traduisent par la mort de plus de 500 civils », note le rapport, attribuant 393 décès à la coalition internationale de l'OTAN et 118 à l'armée de l'air afghane.

Pour la seule année 2018, « à peu près le même nombre de civils sont morts des suites de bombardements que les années 2014, 2015 et 2016 combinées », note l'ONU.

Durcissement américain

L'aviation américaine, qui soutient l'armée de l'air afghane, a considérablement intensifié ses frappes aériennes en 2018. Selon le Centre de commandement de la US Air Force, 7362 missiles et drones ont visé les positions ennemies, soit près du double de l'année précédente, déjà record.

Les groupes insurgés sont responsables de la mort de 2243 civils (4737 blessés), soit une augmentation de 3 % par rapport à 2017, « principalement suite à l'utilisation sans discrimination d'engins explosifs », souligne l'ONU.

Le rapport a recensé 65 attaques-suicides en 2018, la majorité d'entre elles dans la capitale, causant 481 morts et 1150 blessés.

Le chef de la MANUA, Tadamichi Yamamoto, a qualifié « d'inacceptables » les conclusions de ce rapport et appelé « toutes les parties à prendre des mesures additionnelles immédiates pour mettre un terme à l'escalade dans le nombre de civils meurtris et de vies détruites ».

« Il est temps de mettre fin à cette tragédie humaine » en « stoppant les combats », a appelé le Représentant spécial en Afghanistan du Secrétaire général des Nations unies. « J'exhorte toutes les parties à saisir toute opportunité » de paix, a-t-il ajouté alors que doit démarrer lundi un nouveau round de négociations entre les États-Unis et les talibans.

L'envoyé spécial des États-Unis pour l'Afghanistant, Zalmay Khalilzad, est considéré comme partie essentielle du processus de négociations de paix avec les talibans. Photo : Reuters

Espoirs et craintes

Peu de détails ont filtré à ce stade sur la durée ou l'ordre du jour de ce nouveau round de pourparlers qui mettra face-à-face l'envoyé américain Zalmay Khalilzad et une équipe de négociateurs talibans élargie, menée par Sher Mohammad Abbas Stanikzai, ex-vice-ministre des Affaires étrangères sous le régime taliban.

Fin janvier déjà, six jours consécutifs de discussions avaient été salués comme l'avancée la plus importante jamais réalisée depuis l'intervention américaine de 2001.

Les deux parties avaient quitté la table de négociation avec une « ébauche d'accord » centrée sur une promesse des talibans d'empêcher que l'Afghanistan ne serve de base arrière à des attaques terroristes contre des nations étrangères, mais sans calendrier de retrait des troupes américaines ni de cessez-le-feu.

Les négociateurs américains sont sous la pression de leur président Donald Trump qui a promis de mettre un terme aux « guerres éternelles » des États-Unis. La prochaine arrivée du printemps, synonyme de probable reprise des combats dans le pays, est aussi dans tous les esprits.

Une Jirga – un rassemblement de sages des tribus afghanes – doit se réunir mi-mars à Kaboul pour préparer l'équipe de négociation à discuter frontalement avec les talibans.

Jusqu'ici, le groupe insurgé a toujours refusé de s'entretenir avec le gouvernement du président Ashraf Ghani malgré ses offres répétées de dialogue.

Les talibans sont-ils capables de compromis?

« Les yeux sont tournés vers les talibans pour voir s'ils sont capables de faire des compromis » et s'ouvrir à un dialogue intra-afghan « qui implique le gouvernement actuel », estime l'analyste Michael Semple, spécialiste de la crise afghane.

Zalmay Khalilzad, qui multiplie depuis des mois les rencontres avec les puissances régionales, « a fait bouger le processus de paix comme personne ne l'avait fait au cours des deux dernières décennies », a ajouté M. Semple.

De son côté, la société civile afghane, particulièrement les défenseurs des droits des femmes, craint qu'un retrait rapide des troupes de la coalition internationale ou un accord conclu hâtivement avec les talibans n'ouvre la voie au retour de leur régime répressif ou à une guerre civile encore plus meurtrière.

Selon les analystes, cette nouvelle série de pourparlers verra probablement les talibans faire pression en faveur du retrait de leurs dirigeants de la liste noire des Nations unies, ainsi que des injonctions américaines à discuter directement avec le gouvernement de Kaboul.