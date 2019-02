Le PLQ se réunit à huis clos à Bécancour

C'est la première réunion d'importance depuis la défaite du parti le 1er octobre 2018.

On a appelé ça, aujourd'hui, le jour 1 de notre reconstruction de notre parti politique. Après avoir passé plusieurs semaines à faire un debriefing [sic] de la dernière campagne électorale. On s'est réuni avec les présidents des associations des régions du Québec , indique le chef intérimaire du PLQ, Pierre Arcand.

Des échanges ont eu lieu à propos de la parité hommes-femmes.

On s'est mis un échéancier serré et on s'est donné une date butoir où là, on devra avoir la parité dans toutes les instances , a souligné M. Arcand en mêlée de presse.

Il a aussi mentionné vouloir atteindre la zone paritaire dans les investitures lors de la prochaine campagne électorale.

Le PLQ entend parcourir le Québec au cours des prochaines semaines avec ses députés élus à l'Assemblée nationale pour essayer de reconnecter avec la réalité des régions.

On veut être à l'extérieur, car je sais très bien que nos adversaires se font un plaisir de dire que nous sommes un parti de Montréal. Je pense qu'il faut envoyer un signal très clair de notre volonté de reconquérir ces régions et d'avoir un programme éventuellement qui sera le reflet de ce que veulent les gens entre autres des différentes régions , a martelé le chef intérimaire.

C'est toutefois la course à la direction qui a dominé les discussions ; les militants veulent savoir quand elle sera enfin lancée.

Le conseil général du parti, qui se réunira le 4 mai, dévoilera à ce moment les règles et le calendrier entourant la prochaine course à la chefferie.