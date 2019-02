Canot à glace : Jean Anderson atteint le plateau des 100 victoires

L’équipe Le Château Frontenac/Le Soleil s'est du même coup assurée du titre du Circuit québécois de canot à glace, alors qu'il reste encore deux courses à la saison.

Cela faisait cinq ans que l'épreuve de l'Isle-aux-Coudres échappait à Jean Anderson.

Ce dernier, qui soufflera 60 bougies en mars, était particulièrement heureux de pouvoir atteindre la marque des 100 victoires lors d'une traversée aussi exigeante.

Car contrairement à une course comme celle du Carnaval de Québec, où les participants font trois fois le même trajet, la traversée de l'Isle-aux-Coudres est une grande boucle à compléter sur plusieurs kilomètres. La marge d'erreur est donc plus mince.

« Ce n'est pas une course facile. Tout le monde essaie des chemins différents », indique Jean Anderson. « On ne peut jamais être certain qu'on prend le bon chemin. Si tu as fait une erreur, il y a juste un aller-retour. »

Deux sur trois

Depuis qu'il participe à des compétitions de canot à glace, Jean Anderson a gagné deux courses sur trois. Il a en effet mis la main sur sa 100e victoire à sa 150e course.

Et celui qui pratique le canot à glace depuis 38 ans n'a pas l'intention de s'arrêter. S'il peut continuer encore 15 ans, il le fera par passion, dit-il.

Peut-être que je ne gagnerai pas encore des courses dans la classe élite, mais au moins [je vais] avoir du plaisir et continuer ce beau sport-là. Jean Anderson

Jean Anderson a atteint le plateau des 100 victoires en compagnie de deux acolytes de longue date, son frère Jacques Anderson et leur ami Michel Lessard.

Jean Anderson est cependant le seul à avoir fracassé la centaine de triomphes, étant le seul membre de l'équipage à prendre part à toutes les courses de la saison.

Les « trois vieux » sont tout simplement des maniaques de canot à glace, raconte M. Anderson. Ils en mangent, participant aux qualifications optionnelles et discutant constamment des améliorations à apporter à leur technique ou leur matériel.

Malgré leurs succès, ces routiers continuent d'apprendre de leurs adversaires.

On évolue tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça fait 38 ans et il y a toujours quelque-chose à corriger. Jean Anderson

La prochaine étape du Circuit québécois de canot à glace aura lieu à Montréal, le 2 mars, lors du Défi Canot à Glace Montréal.