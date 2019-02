Le temps doux a temporairement raison de la patinoire du canal Rideau

Le temps doux et les précipitations prévues vont détériorer la qualité de la surface glacée et entraineront des risques pour la sécurité des patineurs et du public , a indiqué la CCN dans un communiqué.

L'objectif de cette fermeture est aussi de protéger la glace. Elle doit être rouverte dès que possible.

La CCN prie les citoyens, pour leur sécurité, de ne pas traverser les barrières et la signalisation installées aux entrées du canal.

La patinoire a été ouverte 47 jours jusqu'à présent cette saison, ce qui est plus que les trois dernières années.