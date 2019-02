Le manque de glaces nuit aux clubs de hockey à Aylmer

Le nombre de joueurs dans l'Association de hockey mineur d'Aylmer augmente de façon significative. À titre d'exemple, la catégorie des 5 à 17 ans comptait 850 joueurs il y a 10 ans. Maintenant, ils sont plus de 1200 à jouer au hockey.

Pour Fanny Robert et Dany Ross, parents de joueurs, cette hausse est source de tracas, puisqu'ils doivent prévoir leurs déplacements très tôt le matin ou en pleine heure de pointe. On est obligé de se promener partout et on a besoin de se lever tôt. Et avec des petits bouts de 7 ou 8 ans sur la glace, si tôt le dimanche, c'est dur parfois , indique Mme Robert.

On oblige les parents à partir tôt du travail, venir chercher leur enfant à Aylmer pour retourner à Hull ou Gatineau pour pratiquer. On ne se le cachera pas, il manque des enfants à ces pratiques, alors oui, c'est un manque criant de glaces à Aylmer. Dany Ross, parent d'un joueur de hockey

La demande est si grande que l'Association n'a d'autre choix que de louer du temps de glace de l'autre côté de la rivière. On loue à peu près 7 à 8 h de glace du côté de l'Ontario, chaque année , illustre Pierre Jefferson, le gérant du Iceberg d'Aylmer. Une heure de pratique peut coûter jusqu'à 200 $.

Selon Guillaume Couillard, vice-président de l'Association de hockey mineur d'Aylmer, la solution passe par la construction de nouvelles glaces dans l'ouest de la ville. Selon la Ville, le complexe 4 glaces Place de la Cité, prévu à l'automne 2020, va également aider à régler le problème.

Une solution provisoire

En attendant la construction de nouveaux arénas, les adultes qui profitent d'un temps de glace privilégié risquent de devoir partager, dès la saison prochaine, leurs plages horaires.

Le conseiller municipal Martin Lajeunesse, aussi président de la Commission des sports de la Ville de Gatineau, trouverait dommage qu'on doive retirer du temps aux adultes. Il souhaiterait plutôt trouver un arrangement qui fait le moins de victimes possible .

C'est sûr qu'on va regarder comment on peut les accommoder. Est-ce qu'on peut leur demander volontairement de changer d'heure et les fréquences? C'est tout ça qu'on veut regarder. Martin Lajeunesse, président de la Commission des sports de la ville

Avec les informations de Martin Robert