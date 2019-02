Le Drakkar donne une raclée au Phoenix de Sherbrooke

Les joueurs du Drakkar se sont imposés dès le début de la partie.

L'attaquant Shawn Element n'a pris qu'un peu plus de six minutes pour marquer le premier but de son équipe, aidé de ses coéquipiers Pascal Corbeil et Gabriel Fortier.

Les partisans présents à Sherbrooke ont ensuite dû attendre jusqu'à la toute fin de la période pour que le premier et dernier but de leur équipe soit inscrit au tableau indicateur.

C'est Samuel Poulin du Phoenix qui a réussi à déjouer le gardien de but du Drakkar, avec l'aide de Michaël Kemp et de Taro Jentzsch, avec moins d'une minute à jouer à la première période.

L'attaquant Shawn Element du Drakkar de Baie-Comeau Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin

La réplique du Drakkar ne s'est pas fait attendre puisque, moins de trente secondes plus tard, son attaquant Ivan Checkhovich a réussi à faire vibrer à nouveau les cordages du filet adverse.

Il profitait alors d'un avantage numérique en raison d'une punition imposée à Yann-Félix Lapointe du Phoenix pour avoir retardé le jeu.

Cinq buts pour le Drakkar en deuxième période

Le Drakkar a dominé son adversaire pendant le deuxième tiers, alors que les joueurs de Baie-Comeau ont réussi à inscrire cinq nouveaux points.

Gabriel Fortier a lancé le bal dès le début de la période en marquant le troisième point de son équipe, avec l'aide de Shawn Element et d'Ethan Crossman.

Son coéquipier Sacha Roy a réussi à atteindre à nouveau le fond du filet quelques secondes plus tard, aidé de Samuel L'Italien et de Nathan Légaré.

Gabriel Fortier, du Drakkar de Baie-Comeau Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

La déferlante de tirs au but s'est poursuivie alors que Gabriel Fortier a déjoué le gardien de Sherbrooke pour une deuxième fois en moins de trois minutes.

La bataille a ensuite éclaté sur la patinoire. Samuel L'Italien du Drakkar et Jaxon Bellamy du Phoenix ont jeté les gants et ont tous deux écopé d'une pénalité de cinq minutes.

Le Drakkar ne s'est toutefois pas laissé déconcentrer par l'altercation.

L'attaquant de Baie-Comeau, Gabriel Fortier, a profité du quatre contre quatre pour accomplir un tour du chapeau et marquer le sixième but de son équipe.

Le Phoenix a alors envoyé son gardien de but, Dakota Lund-Cornish, sur le banc pour le remplacer par Thommy Monette.

Jordan Martel du Drakkar de Baie-Comeau Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

C'est Jordan Martel du Drakkar qui a donné le coup de grâce au Phoenix en marquant le septième et dernier but de la partie.

Le Drakkar est demeuré fort en troisième période, alors que le Phoenix n'est pas parvenu à déjouer le gardien de but, Alex D'Orio.

Les joueurs de Baie-Comeau affronteront ceux des Olympiques de Gatineau dimanche au Centre Robert-Guertin.