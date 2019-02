Les essais olympiques de curling auront lieu à Saskatoon en 2021

Curling Saskatoon avait déposé sa candidature l’été dernier pour l’organisation du plus important tournoi de curling au pays. Curling Canada vient d’approuver ce choix.

Selon le maire de Saskatoon, Charlie Clark, la Ville devrait bénéficier d’importantes retombées économiques puisque le tournoi est populaire.

Les gens viendront dans nos hôtels, manger dans nos restaurants en plus de participer aux autres événements à travers la ville. C'est aussi une façon de mettre en valeur notre ville qui se développe et qui offre de plus en plus d'activités aux visiteurs.

Charlie Clark, maire de Saskatoon